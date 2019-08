Julio Comesaña se volvió a salir de casillas

A una dura sanción se enfrenta el técnico de Junior de Barranquilla, el uruguayo Julio Comesaña, tras agredir el jueves en la noche al estratega del Deportivo Cali, el argentino Lucas Pusineri.

Tras el final del juego de ida de los cuartos de final de la Copa Águila que el cuadro azucarero ganó 2-1, Comesaña, luego de un saludo con su colega, se lanza después a atacarlo.

“Entré a la cancha a decirle algo al árbitro, no a insultarlo, cuando me devolvía al banco se acercó Pusineri yo le dije ‘te felicito, pero déjame’. Luego sentí un cachetazo en la espalda”, explicó el orientador del club Tiburón en rueda de prensa, aunque los videos muestran lo contrario.

Pusineri, por su parte, no le prestó atención a lo sucedido. “Sinceramente me crucé con Julio y bueno, no ha pasado nada, él me felicitó pero después hubo alguna calentura. Comesaña es un técnico tranquilo, que le está dando muchas cosas a su equipo y de pronto los ánimos no eran los mejores”.

No es la primera vez que el uruguayo se sale de casillas. En 2006, cuando estaba al frente de Real Cartagena, le dio un puño a Jorge Luis Pinto, timonel en ese momento del Cúcuta. El primero fue sancionado con ocho fechas y el segundo con seis. El partido de vuelta de esta serie se llevará a cabo el 9 de septiembre en Barranquilla.

Actualmente, el estratega de Nacional, Juan Carlos Osorio, paga dos meses de suspensión por una conducta incorrecta frente al árbitro John Hinestroza en el juego ante Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Águila.

Según el Código Disciplinario de Dimayor, quien incurra en un acto de agresión como el que cometió Comesaña, puede ser castigado con cuatro a diez fechas de sanción y una multa que podría ir de los 30 a los 40 salarios mínimos diarios legales vigentes.