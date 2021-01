Liga: conclusiones de la fecha 1 para los equipos paisas

Por John Eric Gómez Marín

Tres de los cuatro equipos antioqueños ya hicieron su debut en la Liga 2021 y únicamente resta Rionegro Águilas que fue la escuadra que tuvo fecha de descanso en el inicio del torneo. Acá las conclusiones de lo que fueron las presentaciones de Nacional, DIM y Envigado.

Nacional, práctico y efectivo. Le falta juego

El conjunto verde inició la Liga con una victoria de 2-0 sobre Santa Fe. Analistas e hinchas coincidieron en que los dirigidos por Alexandre Guimaraes fueron prácticos y efectivos, además mantuvieron el cero en defensa. Sin embargo, dejaron dudas sobre su juego. Frente a esto, el exlateral verdolaga, Gildardo Gómez, indica que es normal que aún no haya la coordinación deseada debido a que apenas están agarrando la idea del técnico. “Es común que cuando uno inicia un torneo no se vea muy suelto en la cancha. A mi me parece que Nacional tuvo cosas interesantes y hay que tener en cuenta que no contó con jugadores que posiblemente vayan a ser titulares como Jonathan Marulanda, Emanuel Olivera y Jonatan Álvez”.

Otro ídolo verdolaga como Luis Alfonso “Bendito” Fajardo indica que el debut verde fue lo que él esperaba.

“El América con el que Guimaraes quedó campeón en 2019 no era un equipo que luciera mucho para la retina del aficionado, pero jugaba sencillo y práctico, y me parece que Nacional mostró esto ante un Santa Fe que mantuvo la base del equipo subcampeón”.

Agrega el “Bendito” que vio a un verde muy rápido en ataque y con variantes. “Duque (Jéfferson) en lo suyo, peleando e incomodando a los defensores, y Vladimir (Hernández) se rotaba posiciones con Andrade (Andrés) y Neyder Moreno. Así llegaron los goles”.

Sin embargo, algunos hinchas extrañaron un equipo que tuviera mayor posesión de balón. Es el caso de Juan Mejía, quien indicó que vio un elenco que no se complica en defensa y en vez de buscar la salida limpia, a ras de piso, rechaza el balón cada que puede. “Fue un equipo que cedió la pelota, se paró bien atrás y cuando atacó hizo daño”. Con él coincide Wílmer Zuleta, quien pese a no estar satisfecho con el juego, sí destacó algunos rendimientos individuales.

“Me gustó mucho el portero Aldair (Quintana), el lateral Hayen Palacios, Neyder Moreno, “El Rifle”, pero de resto me parece que la presentación de Nacional fue pobre, pero el fútbol no es de merecimientos y nos tocó ganar mereciendo menos”.

DIM alterno no pudo en Barranquilla

El técnico Hernán Darío Gómez incluyó, para el duelo ante Junior, cinco menores de 20 años en la titular, y jugó con un elenco de 22 años, en promedio. Un grupo muy joven ante uno de los equipos que más invirtió para el presente torneo. Aunque el rojo tuvo momentos interesantes esa falta de experiencia lo privó de iniciar la Liga con un buen resultado. Así lo analizó el exgoleador escarlata Carlos Castro.

“Era lógico que el profe Bolillo cuidara a los jugadores que habían hecho un gasto físico importante ante el mismo Junior por la Copa (Betplay), además porque se viene una semifinal, pero corría el riesgo de perder en una plaza que siempre es difícil como la de Barranquilla”.

Castro agrega que no le preocupa mucho la derrota, porque ve que el Poderoso está interiorizando ya algunos conceptos de los que le imprime el entrenador.

“Es un técnico con capacidad y que les da oportunidad a los jóvenes. Con el pasar de los encuentros seguro veremos un equipo más sólido”.

Error privó al Envigado de un buen arranque

El portero Santiago Londoño se equivocó y con eso fue suficiente para que Millonarios venciera 1-0 al club naranja, pero el conjunto antioqueño dejó una grata impresión, más allá de esa equivocación individual.

Así lo cree el defensor Humberto Mendoza, quien actualmente actúa en el fútbol peruano, pero guarda un cariño especial por el club naranja del que hizo parte en 2002 y 2019.

“Intento ver los partidos de Colombia cada que puedo y Envigado mostró buen fútbol ante Millonarios, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados, lástima que ese error, que le puede pasar a cualquier portero y más uno joven, le haya privado de sacar un resultado importante en su debut, pero creo que este año también proyectará jugadores como Juan Manuel Zapata o Jhon Durán”.

Rionegro espera ansioso su debut

El cuarto club antioqueño en la Liga, Rionegro Águilas, jugará su primer partido en la segunda fecha del torneo y lo hará frente al vigente campeón, el América de Cali. El técnico Huber Bodhert está ansioso por competir.

“Encontré un grupo de trabajo muy comprometido con una base de jugadores importantes y eso a uno lo llena de ilusión y emoción” . n