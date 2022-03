El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, no pudo armar un grupo capaz de sortear las dificultades que se presentaron en la Eliminatoria. El vallecaucano fue cuestionado por sus convocatorias. Además se le acusó de no transmitir temple y carácter. A eso se sumó que muchas veces no acertó en los cambios durante los partidos.

Pero eso es solo la punta del iceberg. Si a Colombia la comparamos con el Titanic, este proceso se empezó a hundir, primero, desde la falta de claridad a la hora de la salida del técnico argentino José Pekerman. Tampoco favorecieron los más de seis meses para nombrar un entrenador en propiedad, mientras que el interinato de Arturo Reyes no dejó nada positivo.

Después nombraron al técnico portugués Carlos Queiroz, que no tenía el panorama claro sobre lo que era el fútbol colombiano y suramericano, pero cuando ya estaba habituándose, vino el boicot de parte de los jugadores y los directivos, como el mismo entrenador lo confirmó, en las abultadas derrotas ante Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1).

De ahí se derivó la división entre James Rodríguez y otros futbolistas como Juan Guillermo Cuadrado y Luis Muriel, que normalizaron la situación y manifestaron que solo se quedaba en lo deportivo.

Los directivos, en vez de respaldar al técnico tras esa situación, decidieron despedirlo e ir a buscar a Reinaldo Rueda que se encontraba dirigiendo a un rival directo como Chile, algo que no fue bien visto por los directivos australes.

Como si fuera poco, cuando Rueda inició su proceso, figuras de la talla de James, Cuadrado, Mateus Uribe, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Wilmar Barrios no estuvieron a la altura, ni mostraron el nivel que sí evidenciaban en sus clubes.

Mientras que goleadores como Rafael Santos Borré, Radamel Falcao García, Miguel Ángel Borja y Duván Zapata no respondieron en los momentos justos, lo que hizo que la Tricolor acumulara 684 minutos sin anotar, que se reflejaron en los siete partidos sin ganar de forma consecutiva.

También hubo carencias en el recambio, Colombia fue la de mayor promedio de edad de la Eliminatoria, con 28,3 años, mientras que el de los líderes, Brasil y Argentina, fue de 27 y 27,3, respectivamente.

Incluso, Perú, Uruguay y Paraguay, que mantuvieron a muchos de sus jugadores veteranos, registraron una media inferior: los incas 27,3, los charrúa 27,4 y los guaraníes, en plena renovación, 25,3. Los ecuatorianos también le apostaron a la juventud y presentaron un promedio de 25,5. El de Bolivia fue de 27,9 y el de Venezuela, de 25,8.

Finalmente, los puntos que se perdieron ante rivales directos; de los 6 que disputó ante Uruguay, solo logró uno. Lo mismo le sucedió ante Ecuador, mientras que frente a Perú sacó 3; solo con Chile pudo alcanzar 4 de los 6.

Además, frente a selecciones inferiores como Paraguay y Bolivia, de las 12 unidades que disputó con ellos, consiguió seis tras dos empates con los guaraníes y una paridad y un triunfo ante los del altiplano. Así que la misma Colombia se hizo el cajón para quedar por fuera de Qatar, pues con un rendimiento del 42,5 % y un bajo nivel en casa, era imposible llegar hasta allá