Mintrabajo llama al orden a la Federación

Las futbolistas mantienen la lucha por sus derechos. Entre sus gestiones, este lunes tuvieron un encuentro con la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que tras escucharlas les manifestó su respaldo.

La funcionaria dijo que la Selección Colombia está pasando por un momento difícil, “no solo por el acoso sexual, sino laboral” que se ha denunciado.

Dijo que desde la dependencia que ella orienta no pueden permitir, por ley, que haya discriminación o acoso laboral, y citó a una reunión con los presidentes de la Federación y la Dimayor. “Nos vamos a sentar con ellos (directivos del fútbol) a ver cómo arreglar este problema”.

La jefe de la cartera enfatizó en que debe haber igualdad. “Ese machismo se tiene que acabar, nosotras como mujeres y ellas como equipo no vamos a permitir más maltratos”.

La primera tarea será la reunión con los representantes de la Federación y la Dimayor, en la que espera abrir las puertas de la negociación que “están cerradas”. Según ella, les hará una solicitud respetuosa para que tengan en cuenta las necesidades de las deportistas y “si no cumplen, habrá que actuar”. Si este paso no se logra, nombrará un inspector laborar para que revise el tema como sucede en cualquier empresa privada que no cumple con sus obligaciones.

“Les va a tocar abrirse un poco, es un tema muy delicado y no lo vamos a dejar pasar. Si tienen argumentos que valgan la pena contra las futbolistas que los expongan, no cosas como que el fútbol femenino no es rentable”. Para ella, “la solución está en que se mantenga la Liga Profesional y que a las muchachas no se les maltrate”.