La Federación Colombiana de Fútbol anunció a Néstor Lorenzo como seleccionador, y de inmediato empezó la controversia.

Muchos dicen que es un técnico sin experiencia en selecciones y que si era así, se debió haber nombrado un técnico colombiano. Otros, que es una forma de volver a las raíces del técnico José Pekerman, quien clasificó a Colombia a dos mundiales consecutivos (2014, 2018).

No siempre los asistentes triunfan, y el ejemplo más claro se dio cuando renunció Hernán Darío “Bolillo” Gómez en 2011 y asumió Leonel Álvarez, quien después no contó con el respaldo de los directivos, que solo le dieron tres partidos y Leonel se fue tras una victoria, un empate y una derrota, así que se espera que no se repita la historia.

La única experiencia como técnico, en solitario, que ha tenido Néstor Lorenzo fue en el Melgar de Perú, equipo al que dejó líder en la tabla de posiciones y cerca del título.

¿A qué juega?

Sandro Bazán, analista del diario Líbero de Perú, y quien siguió la campaña del argentino al frente del Melgar, explicó cuál es su forma más reciente de jugar: “Es considerado un estudiosos del fútbol, termina una práctica y revisa los videos de los trabajos, suele utilizar un sistema táctico conformado por una línea de 4 defensas, 2 volantes de contención, 3 ofensivos y un centro delantero, para formar el 4-2-3-1. La velocidad por las bandas es una propuesta, los de ambos lados deben tener mucha ida y vuelta”.

En ese sentido sí es similar a Pekerman, quien pasó del 4-4-2 en rombo al 4-2-3-1 y 4-4-2 escalonado con James Rodríguez y posteriormente Juan Fernando Quintero como enganches.

Bazán agregó que a Lorenzo no le agradan los volantes defensivos que solo recuperen, sino que también tengan sensibilidad para sorprender con un pase largo a espaldas de los defensores rivales.

Otro analista de ese país, Eli Schmerler, indicó que Melgar es el mejor equipo del momento en Perú.

“Va puntero y es prácticamente el ganador del Apertura a falta de 2 fechas. Además es el único equipo que sigue vivo en la competencia internacional”.

Coincide en que los volantes de primera línea son fundamentales en el esquema de Lorenzo: “Quitan y juegan, son muy mixtos”.

Mientras que los 3 hombres que usa en ataque son de características similares. “Todos delanteros de área”.

A Lorenzo también le agrada el concepto de rotación. “Le gusta mucho hacerlo y en Colombia tendrá con qué por la calidad de los jugadores”, apuntó Schmerler.

En Perú ya tenía una base

Sin embargo, el analista indicó que el club ya tenía una base, que venía jugando varios años atrás de que llegara Lorenzo.

En cambio, en la Selección, aunque todavía puede tener una columna vertebral, deberá armar la base para llegar al Mundial del 2026.

Al respecto, el técnico colombo-argentino, Óscar Héctor Quintabani, indicó que deberá realizar una tarea que no le tocó a Pekerman.

“Tendrá que ir llevando jugadores que puedan complementarse con otros ya experimentados que seguirán en el proceso. Lo importante es que el fútbol colombiano sigue sacando talentos”.

Quintabani agregó que armar equipo es lo más difícil para un técnico, pero dijo que Néstor Lorenzo es un hombre capacitado para lograrlo y le restó importancia a su falta de experiencia en Selección. “En Argentina, Scaloni no había tenido experiencia alguna como técnico ni siquiera en clubes y miren hasta donde ha llevado al seleccionado. Ojalá en Colombia se presente una situación similar”.

Buscará la renovación

Ya con Pekerman, Lorenzo inició un proceso de renovación de cara al Mundial de 2018 y ahora tendrá que retomarlo, algo que está en su ADN, o por lo menos así lo mostró en el club peruano. “Apostó por muchos jóvenes. Melgar tiene un promedio de edad entre 23 y 24 años”, contó Bazán.

Debe poner condiciones

El técnico antioqueño y analista Juan José Peláez dijo que llega a una Selección que conoce y en la que hay buenos jugadores.

“Lo primero es que él debe dejar claro que es el que lidera, manda, maneja y gestiona, no los jugadores. No significa que no deba tener un diálogo constante con ellos, pero no dejar que el manejo de la Selección recaiga en ellos”.

Peláez agregó que espera que la Selección no se convierta en un espacio para vacacionar. “Que les quede claro que cuando vengan es a trabajar, no a relegar sus responsabilidades en otros. A la Selección se viene a correr y a entregarlo todo. Acá nadie puede caminar. Ese mensaje debe quedar claro de parte del entrenador”.

Aprovechar la Liga

Peláez aseguró que Lorenzo debe sacar ventaja de la técnica, elaboración y manejo de pelota del jugador colombiano. “Ojalá el torneo colombiano sea un escenario de escogencia, que los futbolistas de la Liga sean la base, que hable con los entrenadores colombianos y ayude en la conformación de las selecciones juveniles para que la mayor tenga una estructura y no sea una isla” .