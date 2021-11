La Liga Betplay 2-2021 está en conteo regresivo y cerca de dar el primer veredicto, el cual dejará a ocho equipos clasificados para los cuadrangulares semifinales y a 12 por fuera de la competencia y pensando en el 2022.

En cuanto a los equipos de Antioquia, estos afrontarán la recta final de la fase de todos contra todos con necesidades diferentes. El mejor es Atlético Nacional, que lidera tanto la tabla de posiciones de la Liga, con 40 puntos, como la reclasificación, en la que acumula 75 unidades.

Así las cosas, la única preocupación del Verde es mantener el primer lugar en la sumatoria del año para asegurar el cupo a la Copa Libertadores que se le entrega al líder de este escalafón.

El entrenador Alejandro Restrepo buscará darles minutos a quienes no han tenido mucha oportunidad de jugar este semestre y así lo demostró en el partido anterior, ante Jaguares de Córdoba (0-0), en el que incluyó en el once titular a Ruyery Blanco, a quien poco había tenido en cuenta.

“Para nosotros es importante seguir sumando... No podemos olvidar que este es un grupo muy completo, que tiene juventud, experiencia y jugadores en un gran pico de rendimiento. Durante la temporada, con Ruyery, ya son 23 los que han jugado de titulares. En este equipo habitualmente no repetimos un once y eso hace parte también del gran nivel que ellos tienen, de las oportunidades que se van ganando y del momento deportivo”, manifestó a EL COLOMBIANO el director técnico.

Bucaramanga, Medellín y Millonarios son los rivales que le restan a Nacional en la primera fase. Estos tres partidos se disputarán en el Atanasio Girardot.