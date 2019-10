Las contundentes palabras del “PIbe” para apoyar gremio futbolístico

Una leyenda del fútbol colombiano, Carlos “El Pibe” Valderrama entró en defensa de los jugadores del fútbol en cuanto a las exigencias que le hacen a la Dimayor y fue contundente.

“Si no hay diálogo, hay que parar el fútbol colombiano. Nosotros queremos diálogo y ellos no saben ni lo que queremos. Le pedimos un diálogo y no quieren ¿Cuál es el temor? Si hay que parar el fútbol, se para”, indicó.

“Estamos apoyando a los muchachos, porque en la época de nosotros ni la salud nos pagaban. Estamos pidiendo un diálogo, no estamos pidiendo nada más. Yo preguntó, ¿Por qué no quieren dialogar?”, agregó.

También instó a los jugadores internacionales y de la Selección Colombia a que apoyen los intereses de los futbolistas.

“Este es el fútbol colombiano, aquí no hay una sola región. Yo sé que los muchachos de la Selección van a apoyar esta causa, porque no estamos pidiendo nada más, solo un diálogo”.