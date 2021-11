La misma frustración que expresaron el capitán David Ospina y el seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, después del empate 0-0 con Paraguay en Barranquilla, experimentan los hinchas.

En redes sociales algunos piden que se corte el proceso del actual cuerpo técnico, otros se detienen en el problema de gol y la falta de triunfos tras una sequía de 5 partidos, y algunos más en la carencia de liderazgo. También hay quienes se preocupan porque el relevo generacional no da frutos.

Todos estos aspectos son tema de discusión en el cierre de año de la Eliminatoria suramericana para Qatar-2022, con la mira puesta en las 4 fechas restantes, desde el 27 de enero, en las que se definirá si Colombia asiste, por séptima vez, a la Copa Mundo Fifa.

Al conjunto tricolor, cuarto en la tabla con

17 puntos, y acechado por Perú (17), Chile (16), Uruguay (16) y Bolivia (15), le espera un calendario que se antoja difícil por la necesidad de sumar 10 de las 12 unidades en juego, pero mucho más por el nivel futbolístico que mostró en las dos últimas presentaciones.

Vamos por partes. ¿Este es un momento oportuno para cambiar de entrenador?

En un sondeo realizado en la cuenta de Twitter de este diario, el 63,9 % de los participantes está de acuerdo con la continuidad de Rueda.

También consultamos a exintegrantes de la Selección y técnicos en general, y la mayoría manifiesta que si estuviéramos al principio de la Eliminatoria sí sería prudente un aire nuevo, pero a estas alturas y cuando resta por jugar ante Perú y Bolivia en Barranquilla, y Argentina y Venezuela de visitantes, solo queda ajustar y esperar que las cosas mejoren en la recta definitiva.

Luis Carlos Perea, mundialista en Italia-90 y EE.UU.-94, dijo tajantemente que cambiar de técnico no es la solución para que Colombia mejore en todos los aspectos: “No es el momento, y tampoco el profesor Rueda se lo merece porque si bien no ganamos, tampoco perdemos. Con todos sus errores y falencias, hasta el momento estamos de cuartos, clasificados y esa es la garantía del entrenador”.

Si bien el Coroncoro está de acuerdo con que la gente les pidan más a Reinaldo y

a los jugadores, “no es el momento ideal para remover al técnico del puesto, sería una barbaridad”

El entrenador Óscar Héctor Quintabani manifestó que lo que la gente no analiza es que Reinaldo no ha podido tener una nómina constante, “que es lo que uno busca como técnico. En la última fecha tuvo bajas importantes y, pese a que uno vio que intentó solventarlas, el equipo no fue fluido”.

La gente no puede olvidar que ante Brasil y Paraguay, Rueda prácticamente tuvo que cambiar la defensa tras las lesiones de Stefan Medina, Yerry Mina y Carlos Cuesta. Por el mismo motivo estuvieron ausentes Mateus Uribe y Falcao García, en tanto que Wílmar Barrios se perdió el juego ante los guaraníes por sanción. Así las cosas, al estratega le tocó echar mano de jugadores con poco recorrido.

Quintabani agregó que cambiar no garantiza que se clasifique más fácil, en cambio recomponer con lo que se tiene da más posibilidades. “El profe Reinaldo es de los técnicos suramericanos más reconocidos en el mundo, seguro que sabrá recomponer y estará peleando hasta el final la entrada al Mundial”.

El exvolante Fabián Vargas indicó que echarle el agua sucia a Reinaldo es injusto. “Él diseñó un partido ofensivo frente a Paraguay y no es su culpa que Borja, James, Duván Zapata o Diego Valoyes no le hayan apuntado bien a la portería cuando tuvieron sus opciones de anotar. Otra cosa sería que el equipo no tuviera la intención de ir al frente o no hubiera generado ninguna situación de gol”.

La competencia volverá el 27 de enero de 2022, ojalá con una Colombia con mejor fútbol