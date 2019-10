Rionegro y Envigado jugarán 270 minutos de infarto

Tres fechas, 12 puntos, eso es lo que le resta al torneo en el todos contra todos, por lo que Rionegro y Envigado están a 270 minutos de la gloria o del infierno, pues en estas jornadas tendrán que defender su lugar en la Primera División.

A los de Oriente les faltan dos juegos por fuera (Cali y Pasto) y uno en casa (ante Millonarios) para salvar el cupo que ocupa desde 2011 cuando logró el ascenso.

“Siempre hemos pensando en buscar la clasificación, los puntos que nos permitan estar entre los ocho y así, de paso, salvar la categoría”, dice de forma reiterada el técnico Flabio Torres, de Águilas.

Envigado, por su parte, tiene pendiente dos duelos en su campo (Equidad y Cali) y uno más fuera del Polideportivo Sur, en el Atanasio ante Atlético Nacional.

Ambos clubes están a dos unidades del Unión Magdalena, que es 19 en el descenso, y a 4 del Huila, último en la tabla, los dos candidatos, por el momento, a perder la categoría para el 2020.

Pero naranjas y dorados no se pueden relajar, y tendrán que, así no logren la clasificación, disputar como verdaderas finales lo que resta para mantenerse lejos de las casillas 19 y 20, y no caer en la B.

Jaguares, otro de los comprometidos en el descenso, está en el puesto 18, con 133 puntos, uno menos que los dos oncenos paisas.

Envigado será el primero en salir a escena, pues la Dimayor programó el partido con Equidad para este viernes, a las 6:00 p.m., mientras que, a segunda hora, Bucaramanga se medirá a Jaguares, desde las 8:00 p.m., en el arranque de la fecha 18 de la Liga Águila-2 .