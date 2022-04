Entre esa baraja de estrategas colombianos, el tolimense Hernán Torres, prefiere no hablar del tema, porque está cien por ciento dedicado al Deportes Tolima e indicó que él trabaja honestamente y son lo directivos los que deben tomar esas decisiones. “Uno todos los días entrega lo máximo en su trabajo, con mucha responsabilidad y son ellos los que deben analizar si puedo o no aportar”.

El propio Pinto aseguró que estaría dispuesto a colaborar nuevamente. “¿A qué técnico colombiano le disgustaría dirigir la Selección? Sería muy lindo que, después de las experiencias que he tenido tras mi primera etapa con Colombia, me volvieran a tener en cuenta”.

Hernán Torres

Tecnico tolimense



Garantía de trabajo y disciplina

Ha demostrado en todos los equipos que dirigió hasta acá, que es un hombre devoto a su trabajo, fiel a una idea de juego y al que los jugadores le creen. Es n enamorado de la táctica y la disciplina de los jugadores en la cancha.



No tiene experiencia en selecciones

El técnico tolimense de 60 años de edad tiene la desventaja de no haber dirigido ningun seleccionado lo que le hace perder terreno frente a otros de los nominados para llegar al cargo de seleccionador nacional.



Renato Gaucho

Técnico brasileño



Técnico de finales

No todos los entrenadores llegan a tres finales de Libertadores con tres clubes diferentes. Eso es fruto de su importante trabajo al frente de los planteles a los que ha dirigido. Fue jugador y conoce la mentalidad del futbolista.



Tiene escándalos fuera de la cancha

A veces es más noticia por lo qe hace fuera de la cancha, como cuando violó el aislamiento por covid-19 teniendo cormobilidades. Además tiene una activa vida social que por momentos lo desconcentra de su función.



Jorge Jesús

Técnico portugués



Combina dos estilos de juego

El portugués demostró que un técnico europeo sí puede triunfar en Suramérica. En su paso por el Flamengo de Brasil hizo un futbol, en el que la estrategia de juego europea, combinada con la técnica suramericana dan sus frutos.



Conflictivo con los jugadores

El paraguayo Óscar Cardozo, quien fue dirigido por Jorge Jesús en el Benfica de Portugal, lo acusa de ser un técnico problemático con los jugadores. Dice que mientras protege a algunos, les exije más a otros.



Jorge Luis Pinto

Técnico colombiano



Su experiencia en selecciones

Ha dirigido a Costa Rica, Colombia, Honduras y Emiratos Árabes. Con la selección Tica avanzó hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. Es un estudioso y se mantiene actualizado sobre las opciones de juego.



Antecedentes de técnico conflictivo

En su época como técnico de la Selección Colombia tuvo varias discusiones con Iván Ramiro Córdoba, uno de los capitanes del equipo, al igual que en Costa Rica con el portero Keylor Navas y el volante Bryan Ruiz.



Marcelo Bielsa

Técnico argentino



Estructura proyectos

Una de las exigencias que siempre hace el técnico argentino es que también pueda manejar la categoría sub-20 para trabajar su proyecto desde las bases. Por lo general, como ocurrió en Argentina y Chile, sus procesos son exitosos pero no dan frutos de la noche a la mañana, requiere de paciencia.



Tiene muchas excentricidades

Ha tenido situaciones curiosas como llamar por teléfono a un aficionado tras recibir una carta, hasta realizar el entrenamiento junto a un niño que observaba en la grada. También felicitar en un video a una pareja que se iba a casar, además de los famosos 13 pasos que da en su área técnica cuando el rival ataca.



Juan Carlos Osorio

Técnico colombiano



Estudioso y comprometido

A través de su carrera ha sido un hombre que se actualiza constantemente, sobre todo en Europa. Dirigió a la Selección de México, con la que le ganó a la vigente campeona del mundo, Alemania en Rusia 2018. También estuvo al frente de Paragay, pero por un corto periodo. Le gusta armar proyectos.



Su terquedad para cambiar

Su momento actual no es bueno tras fracasar en su segundo periodo con Atlético Nacional y después con el América de Cali, lo que le ha hecho perder credibilidad. Sin embargo, por su terquedad es renuente al cambio y prefiere fallar con sus métodos antes de cambiar para buscar soluciones.