Tarea de Dimayor, elegir “un presidente que una”

Primero fueron las dificultades para el inicio del fútbol femenino; después el canal premium, cuando dio declaraciones desafiantes: “Tienen dos opciones, van al estadio o pagan por ver”. También le lanzó un dardo al Gobierno: “Si quiere asumir lo de los colombianos, le mando la factura”. Se suma la promesa incumplida de la venta de los derechos de transmisión a la tv internacional, y la falta de previsión con la pandemia:“ No me preocupa para nada el coronavirus. El día que llegue me preocupo”.