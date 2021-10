¿Cómo le ha ido en su club, el Eintracht?

“Muy Positivo. Me siento bien, me he integrado en el grupo, el club me ha acogido muy bien y me siento cómodo. Mi familia es feliz aquí, todos estamos contentos y me gusta mucho la intensidad de la Bundesliga”.

¿Se ve en el Mundial?

“Si Dios quiere, voy a ir. Tomar la decisión de venir a la Bundesliga es lo mejor para preparar ese Mundial. Es una liga que me ayudará a madurar más, y aprovechar lo que tuve en River. Es la experiencia europea que quería tener para poder competir a nivel internacional, hay muchos atributos en la Bundesliga que me ayudarán en el Mundial de Qatar-2022”.