Como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, es hoy el principal señalado por el fracaso de la Selección Colombia rumbo a Qatar. Sin embargo, él decidió dar la cara y en diálogo con EL COLOMBIANO habló sobre los temas coyunturales de cara a encaminar al conjunto tricolor hacia el Mundial de 2026.

Entre los tópicos que trató están la búsqueda del nuevo técnico y el perfil que este debe tener. También asumió la responsabilidad del fracaso y explicó varias razones. Así mismo, negó que la Federación sea una entidad burocrática y defendió la cuestionada labor de Mario Yepes, entre otros temas.

¿Cómo han sido estos días de reflexión?

“Son momentos muy difíciles, nos causó mucho dolor la no clasificación de la Selección como le pasó a todo el pueblo colombiano, pero hay que tener en cuenta que el fútbol es un juego. De todas formas teníamos expectativas muy optimistas de repetir Mundial, desafortunadamente no logramos el objetivo y no queda sino recomponer donde haya que hacerlo, al igual que rectificar e iniciar un proceso nuevo para sacar adelante a la Selección Colombia en el futuro inmediato”.

¿En qué se equivocaron para no llegar a Qatar?

“Hubo una serie de partidos en los que sucedieron cosas casi que insólitas, como el acumular 7 juegos consecutivos sin poder convertir un gol y más cuando sabemos que tenemos jugadores de reconocida trayectoria internacional. A mí me consta que pusieron honestidad en todo, el empeño y la lucha para lograr el objetivo, pero el juego tiene esas cosas y no lo logramos. Lo más insólito es que, con un solo gol que hubiéramos convertido en cualquiera de esos 7 partidos en los que no lo hicimos, hubiéramos accedido por lo menos al repechaje . Eso ha generado una profunda desazón, pero debemos pasar la página y pensar en el futuro inmediato”.

¿Cómo va la búsqueda del nuevo técnico?

“Es una tarea difícil, ardua, pero esperemos tener la iluminación divina para elegir al nuevo entrenador, que el Comité Ejecutivo trate de escoger bien entre la baraja de candidatos que tengamos. En la pasada Eliminatoria tuvimos dos técnicos de talla mundial como Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, con manejo y experiencia en selecciones, desafortunadamente no aparecieron los resultados. Vamos a ver qué sucede, esperamos no equivocarnos, salir airosos y que cuando lo elijamos estemos tranquilos porque habremos acertado”.

¿Es cierto que Marcelo Bielsa estuvo en algún momento cerca de llegar y por no darle el manejo de la selecciones juveniles no aceptó?

“No es cierto, que diga alguien en dónde él dijo eso y en qué momento. Creo que es un técnico de talla mundial, pero hasta ahora no hemos tenido ningún contacto con él”.

¿Se mantiene en que el técnico que llegue debe haber tenido experiencia en selecciones?

“No necesariamente. Todos los entrenadores que han estado en selecciones tuvieron una primera vez, pero si hablamos del perfil ideal podría ser ese. Pero no podemos descartar nombres que uno crea le den garantías a un proceso exitoso con nuestra selección, esos nombres también pueden ser contemplados. No hay nada establecido, ni de nacionalidad ni preferencias. El fútbol es uno solo y hoy no hemos establecido contacto todavía con nadie. Cualquier entrenador que sea apto y que uno crea que puede ser exitoso en el manejo de la Selección sería bienvenido”.

¿Tendremos técnico antes o después del Mundial?

“Es importante que esa vacante se llene en el menor tiempo posible, pero que eso no nos obligue a salir con cualquier nombre. Tenemos poco tiempo antes de empezar a competir en 2023. Lo importante es hacer un estudio serio y juicioso, y encontrar a la persona que consideremos la ideal para este nuevo periplo”.

Freddy Rincón decía que la Federación nunca tuvo en cuenta a los jugadores de 1994, ¿por qué no los han acercado?

“No tenemos nada en contra de ellos, por el contrario, admiramos y agradecemos lo inmenso que fueron y lo que contribuyeron al posicionamiento de Colombia a nivel internacional desde 1989. Fue una Selección exitosa que nos clasificó a tres mundiales consecutivos, algo que quisimos repetir con esta y no lo logramos. Eso ratifica lo sólido y lo fuerte que fue ese grupo. No tenemos ningún problema y cualquier idea que provenga de ellos será bienvenida”.

Ya algunos de ellos son técnicos, ¿por qué no acercarlos ahora?

“La verdad es que la mayoría de ellos decidió trabajar en otras áreas distintas al fútbol, pero no dudamos que hay capacidad ahí”.

¿Si antes de que se acabe el año hay amistosos, quién se encargaría de la Selección Colombia?

“Aún no sabemos, pero ese partido que posiblemente jugaríamos contra Brasil en septiembre no iría porque esa fue la fecha que se escogió para que ellos se pongan al día con Argentina en el duelo pendiente de la Eliminatoria. Seguramente habrá otros rivales que jueguen en esa fecha Fifa con Colombia, pero ya el tiempo nos dirá en qué manera evolucionamos”.

¿Cómo asumen ustedes los dirigentes la responsabilidad del fracaso?

“Como ser humano uno maneja emociones y no hay nadie que tenga más dolor y esté más frustrado que nosotros, pero sabemos que el fútbol y las actividades deportivas son así. Nos toca sacar fuerzas para recomponer el camino que se nos torció y así regresar al protagonismo internacional”.

¿Qué se puede rescatar de este proceso fallido para lo que viene?

“Nos quedan muchas enseñanzas como la de alejarnos de las cosas que en su momento no se hicieron bien y no las volvamos a repetir en un nuevo proceso. Toca capitalizar las fortalezas y tratar de desterrar las debilidades”.

¿Hay vetos en la Selección por parte de los jugadores? ¿Es cierto que eso sucedió con Teófilo?

“No los conozco, para mí esos son mitos, nunca ha sucedido y un técnico de fútbol , que es un tipo serio por naturaleza, no va a coartarse para convocar un jugador que él considere debe estar y que sea beneficioso para los partidos que debe enfrentar, no se va a privar de eso por cualquier capricho. Acá las convocatorias son libres de acuerdo con la sapiensa y lo que piense en ese momento el seleccionador. No creo en vetos y el día que nosotros nos enteremos de que algo así sucede lo vamos a desterrar”.

¿Han sido desgastantes estos días tras el fracaso?

“Sí, somos seres humanos, manejamos emociones y en el aspecto personal también tenemos un corazoncito, pero no podemos estar desentendidos de esta situación, y un fracaso como estos no puede pasar desapercibido. Entendemos los sentimientos de la gente y de la prensa, pero les aseguro que el dolor que todos sentimos, el más fuerte, está en cabeza nuestra. No estaba en nuestros planes. Creíamos que llegaríamos nuevamente al Mundial, no se logró y las razones son muchas, algunas las esbozamos ya y otras las seguiremos encontrando. No logramos la gasolina necesaria para llegar al Mundial”.

¿Cuál es el paso inmediato a seguir de la Federación?

“No debemos olvidar que tendremos una Copa América femenina en nuestro país, además clasificamos a dos mundial femeninos en 45 días en torneos muy difíciles. Trabajaremos también en las divisiones inferiores masculinas, el futsal y otros programas, pero no vamos a descuidar bajo ningún aspecto la Selección Colombia de mayores, porque hay elementos, materia prima, ganas y deseo de luchar, ojalá para la Copa del Mundo de 2026”.

Se está criticando que hay burocracia en la Selección y la labor de Mario Alberto Yepes, ¿qué opina usted?

“Eso no es cierto. Pekerman no tuvo más de 7 colaboradores, igual el profesor Queiroz, los mismos casi que Reinaldo Rueda. Es claro que hoy el fútbol necesita una cantidad de acciones a realizar y personas que se encarguen de llevarlas a cabo. Pienso que burocracia no hay, nunca ha existido, la Federación es muy responsable en ese manejo. Lo de Mario Yepes, creo que él es un ícono del país, un hombre que fue capitán de la Selección durante mucho tiempo, y sus conocimientos, creímos en un momento determinado y lo seguimos creyendo, son importante capitalizarlos y estoy seguro que personajes como él siempre vienen a sumar y a contribuir para que las cosas salgan bien”.