Duván Zapata no para pese a fiestas de fin de año

Duván Zapata fue entrevistado por los medios oficiales del Atalanta B.C. sobre su evolución de la lesión muscular que lo tiene por fuera de las canchas desde octubre y de cómo pasa las festividades decembrinas mientras sigue trabajando para regresar.

La sede deportiva del club de Bérgamo está sola por estos días, salvo por el delantero colombiano, quien no pierde tiempo para ponerse a punto e iniciar el 2020 de la mejor manera en los terrenos de juego.

Con una sonrisa, el ‘Toro’ Zapata comentó: “Estoy un poco solo, pero bien. Estoy tratando de sacarle provecho a estos días para regresar con el equipo y no perderme más partidos. Esa es la idea. Me siento muy bien y estos días me han ayudado”.

Además, comentó que si bien ha sido un mes extraño por la lesión y las festividades ha podido disfrutar con su familia en la ciudad.

“Lo importante es siempre compartir en familia, de cualquier manera. Pasé una linda Navidad con mi familia. Ahora hay que esperar por el Año Nuevo y que el próximo año sea mejor que este”, añadió el vallecaucano.

Para Duván no ha sido fácil estar más de dos meses por fuera de las canchas y aseguró que extraña “mucho al grupo. He estado ansioso mientras veo los partidos porque no puedo estar ahí y hacer algo por ellos. Fue difícil ver algunos partidos, me sentí mal. No puedo esperar para regresar, comenzar a jugar”.

“Ha pasado tanto tiempo que este sentimiento solo se me pasará cuando esté en el campo y esta pesadilla se termine. Me estoy preparando para volver mucho más fuerte que antes”, subrayó.

Luego del triunfo del Atalanta por 5-0 sobre el A.C. Milan el 22 de diciembre, su próximo partido será hasta el 6 de enero ante Parma, en casa, con el objetivo de seguir sumando puntos y afianzarse a zona de copas europeas. De momento, Duván Zapata no será tenido en cuenta para ese duelo.