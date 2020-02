El “jalón” de orejas que le dio Zidane a James

Julio Bolaños, periodista de Mega TV, y que cubre las prácticas del Real Madrid, afirmó que Zidane tuvo una reunión con James en la que elogió su talento, pero le pidió un cambio en su preparación futbolística y mental.

“Zidane se reunió con James por más de 10 minutos y le dejó clara su situación en el club. En la cual, si no se centra, si no hace lo correspondiente para rehabilitarse, como el gran jugador que es y corresponder a la gran confianza que Zidane, él no volverá a jugar con el Real Madrid”, afirmó Bolaños al programa Blog Deportivo, de Blu Radio.

“Zidane se reunió con James y le dejó claro que, si no hace lo correspondiente para rehabilitarse como el gran jugador que es y la confianza que Zidane le tiene, no volverá a jugar, a pesar de la baja de Hazard”, agregó.

Lea acá: Llamar o no a James, el dilema

Según el periodista, Zidane le dijo: “Eres uno de los mejores que he visto, demuéstralo, céntrate, pero al 70% no queremos un jugador para Real Madrid”. En la misma situación estuvo Isco, estuvieron señalados los dos, pero ahora él está de titular”.