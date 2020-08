Con el calor del verano europeo, el fútbol entra en efervescencia... Las competiciones europeas se reanudan a partir de este miércoles y hasta fin de mes, provocando una densidad de partidos inédita, y prometiendo espectáculo en el mes estival por excelencia.

La correría de juegos inicia el miércoles con cuatro compromisos de octavos de final de la Europa League: Shakhtar vs. Wolfsburg (2-1 en el juego de ida) y Copenhague vs. Istanbul (0-1 en la ida) a las 11:55 a.m., e Inter vs. Getafe (partido...