Por conflicto político, jugador del Arsenal no jugará la final de la Europa League

El odio visceral que se profesan armenios y azerbaiyanos ha acabado por emborronar la final de la Liga Europa, que se disputará el 29 de mayo en la capital azerbaiyana, Bakú, adonde no acudirá el futbolista armenio del Arsenal Henrikh Mkhitaryan.

“Habiendo sopesado todas las opciones, hemos tenido que tomar la difícil decisión de que no viaje con el equipo a la final de la Liga Europa contra el Chelsea”, escribió este martes Mkhitaryan en su cuenta de twitter.

Mkhitaryan ya se había negado a pisar territorio azerbaiyano en dos ocasiones, una en 2015, cuando militaba en el Borussia Dortmund, que se enfrentaba al Gabalá, y otra en octubre pasado cuando el Arsenal tuvo que enfrentarse al Qarabaj azerbaiyano en la fase de grupos de la Liga Europa.

Con todo, al tratarse de una final, muchos pensaban que el futbolista armenio acabaría por dejar a un lado las rencillas que arrastran ambos países desde tiempo inmemorial y viajaría a Bakú para disputar su segunda final de la Liga Europa.

De poco sirvió que la UEFA asegurara que el mejor jugador de Armenia no tendría problemas para obtener el visado, pese a la prohibición que recae sobre todos los armenios.

Los azerbaiyanos estaban dispuestos incluso a olvidar el hecho de que Mkhitaryan visitó en dos ocasiones (2009 y 2012) en misión humanitaria el enclave de Nagorno Karabaj, que enfrenta a ambos países desde 1988 y que provocó una sangrienta guerra cuyas secuelas aún son latentes.

La Cancillería azerbaiyana llamó a no mezclar “la política y el deporte”, mientras que el presidente de la federación de fútbol local manifestó que la seguridad del futbolista no estaba amenazada.

“A Mkhitaryan le pagan como futbolista y no como político. Estaría encantado de hablar con él”, comentó Tair Taguizade, embajador azerbaiyano en Londres.

De poco sirvió. El miedo y la política pudieron más. Tanto el Arsenal como las autoridades armenias habían pedido a Azerbaiyán que diera garantías adicionales de seguridad, pero la impresión es que el jugador ya tenía la decisión tomada hace mucho.

El propio técnico del Arsenal, Unai Emery, explicó este martes a la prensa que el club londinense no tenía nada que ver y que se trataba de una “decisión muy personal” que “hay que respetar”.

La federación azerbaiyana no tardó en expresar hoy su “decepción”, aseguró que no hay motivos para dudar de la seriedad de las garantías de seguridad ofrecidas por Bakú y mostró su convencimiento de que la decisión del futbolista del Arsenal no afectará a “la calidad y el atractivo de este gran partido”.

“Estamos decepcionados... Al tiempo que reconocemos el derecho a tomar una decisión personal de no viajar, nos gustaría reiterar que, como país anfitrión, Azerbaiyán ofreció todas las garantías necesarias exigidas por la UEFA para garantizar la seguridad personal de Mkhitaryan”, apuntó.

A su vez, recordó que en los últimos años “un gran número” de deportistas armenios participaron en competiciones en suelo azerbaiyano y no tuvieron ningún problema.

El futbolista ha estado sometido en las últimas semanas a muchas presiones por parte de su país para que renunciara a jugar el partido, que de celebrarse sin incidentes sería un espaldarazo diplomático para el enemigo.

La Cancillería armenia aseguró que no se opondría a la participación de su jugador en la final de Bakú si la seguridad estaba garantizada, pero a renglón seguido acusó a Azerbaiyán de “racismo y xenofobia” por prohibir a los aficionados de origen armenio la asistencia a torneos deportivos.

“Eso pone en duda la celebración de competiciones deportivas en ese país”, señaló.

En la misma línea, el antiguo seleccionador armenio Vardán Minasián también abogó por que el futbolista no viajara al país vecino por motivos de seguridad.

“Si hay una amenaza a su seguridad y allí la hay, entonces, creo que no debe volar. Los demás problemas se pueden solucionar, pero cuando hablamos de la seguridad personal, ¿de qué fútbol estamos hablando?”, comentó.

Por lo menos, al futbolista le quedará el consuelo de que ya se alzó con el trofeo cuando militaba en el Manchester United, que derrotó hace dos temporadas en la final de la Liga Europa al Ajax con gol incluido del armenio (2-0).

Mkhitaryan no es el único futbolista armenio en ausentarse de un partido en tierras azerbaiyanas, ya que Alexandr Karapetián tampoco viajó con su equipo, el Progres de Luxemburgo, a Azerbaiyán para enfrentarse el pasado verano al Gabalá en la primera ronda de la Liga Europa.

La selección armenia tampoco participó en septiembre pasado en los Mundiales de Judo en Bakú por falta de seguridad para sus deportistas, que si acudieron, en cambio, a los Juegos Europeos disputados en el país bañado por el mar Caspio en 2015.