James ya fue negociado entre Real Madrid y Napoli

James Rodríguez, quien se encuentra con Colombia en la Copa América, ya sería jugador del Napoli según el medio Sky Sport, después de que Real Madrid aceptara las condiciones del equipo napolitano.

El exBayern de Múnich, según Sky Sport, también aceptó ir al conjunto italiano por su cercanía con el técnico Carlo Ancelott y porque sería el mejor pagado de la plantilla, jugaría la Champions League y la Serie A, una liga que no conoce.

‘Carletto’, con el que guarda una excelente relación y que ya se lo llevó al Santiago Bernabéu y al Allianz, le ha convencido del todo y, de hecho, ya el acuerdo está listo con Florentino Pérez. Sin embargo, las partes esperará que termine la Copa América para anunciarlo. Desde San Paolo se dice que el negocio es por 50 millones de euros (56 millones de dólares), en una cesión con obligación a compra. Es decir, el Madrid percibirá 10 millones este año y 40 el siguiente.

Florentino no quería jugársela otra vez con una opción a compra no obligatoria y ha impuesto como condición ‘sine qua non’ tener la garantía de que no le dejarán tirado. La negociación entre clubes es total, por lo que parece, solo queda cerrar el trato con el jugador.