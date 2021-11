El extremo colombiano Luis Díaz continúa brillando en el fútbol europeo y, después de que el Porto igualara 1-1 con el Milan gracias a un tanto suyo en la Champions, fue elegido como el mejor jugador del partido.

“Es importante lo que hizo el equipo, un gran trabajo, controlamos el juego desde el principio, creamos muchas ocasiones. Si marcábamos hubiera sido muy diferente. Felicitar a mis compañeros, creo que nos preparamos bien para el partido y lo hicimos bien”, aseguró el jugador al final del encuentro.

Este fue el noveno gol del año del colombiano y mantuvo al cuadro portugués en la pelea por el pase a octavos de final en el Grupo B del certamen, a costa de un equipo italiano ya a un paso de la eliminación.

“Un gol más. Me da felicidad y orgullo poder ayudar al equipo. Pero lo más importante es el trabajo grupal. Hicimos un gran partido”, complementó Díaz.

El próximo juego del conjunto portugués en la competición será visitando al Liverpool. “Vamos a prepararnos bien, porque sabemos que será muy difícil. Tenemos que ser inteligentes, y aprovechar las oportunidades”, concluyó.

Porto hace parte del grupo de la muerte de esta edición de la Liga de Campeones.

Al Milan, siete veces campeón de Europa, lo tienen en vilo las derrotas en Anfield ante el Liverpool y en casa ante el Atlético de Madrid. Esos dos reveses, sumados al resbalón en la casa del Porto y este empate hacen que solo las matemáticas los mantengan vivo.

El partido para el Porto pintaba para una victoria tras el gol de Luis Díaz, quien no falló en el mano a mano con el meta rumano Ciprian Tatarusanu. El extremo colombiano se confirmó intratable y prolongó su gran momento en esta temporada, pero Chancel Mbemba logró el empate para los locales.

El Porto no mostró miedo escénico en un San Siro al que acudieron más de 42.000 espectadores y su único pecadofue no ampliar el marcador pese a la enorme cantidad de oportunidades generadas.

Los otros colombianos que jugaron este miércoles no tuvieron la misma suerte. El Sheriff de Danilo Arboleda y Frank Castañeda (ambos titulares) cayó frente al Inter 1-3. Mientras que el el Brujas, que no tuvo a Éder Álvarez Balanta por suspensión, pero sí a José Izquierdo en el banco, no pudo ante el poderío del Manchester City y sucumbió 4-1 en su visita a Inglaterra