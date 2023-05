Cuenta Bolillo que en ese elenco, en el que la mayoría de jugadores venían juntos desde las divisiones inferiores, se dieron funcionamientos correctos en defensa y en ataque. “Era un equipo solidario y ya venía con el chip de las selecciones Antioquia, trabajadas por Humberto “Tucho” Ortiz”.

El técnico antioqueño explicó que a partir de ahí empezaron a salir jugadores importantes de la cantera, con la ayuda del entrenador Pedro Pablo Álvarez.

“Cómo nos habrá ido de bien que hoy, más de 30 años después, se quiere hacer lo mismo. Esos muchachos más adelante fueron la base de las selecciones Colombia”.

Producto nacional

Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo, volante 10 que salió de esa camada, recuerda claramente ese proceso: “Hace 34 años el proyecto de Nacional le apuntaba a sus divisiones menores como lo está haciendo ahora. La bandera de esa campaña fue el criollismo, se nos empoderó como jugadores jóvenes y eso dio los frutos que hoy todos conocemos”.

El exjugador indicó que bajo la filosofía de Paulo Autuori, Nacional está retomando ese camino, pero ve que los extranjeros que están aún no dan la talla. “Ellos no son de la calidad de los futbolistas que hay en las divisiones menores, por eso fue que en el 89 se decidió no tener extranjeros, porque había mucha calidad en la cantera”.

Agregó que hoy todo apunta a que Nacional va por buen camino, mostrando gran cantidad de juveniles “y el proceso va lento, pero seguro, y ojalá se confíe en este proyecto para recoger frutos”.

El actual técnico Luis Fernando Suárez, quien integró ese plantel como jugador, dice que ese proyecto nació en el 86 debido a una crisis. “Había problemas de pagos y el equipo no rendía. Eso dio como resultado que a finales de ese año hubiera un cambio y se pensó en un equipo netamente colombiano, con jugadores de la cantera que se fueron complementando con otros muy buenos que llegaron”.

Suárez recordó que desde el cuerpo técnico que dirigía a las divisiones inferiores, se envió un mensaje de un sentido de pertenencia inmenso. “Pacho lo lideraba, pero estaban Hugo Gallego, Juan José Peláez, Bolillo, Nelson Gallego, gente que hizo cosas muy importantes por crear una identidad de juego”. Reveló que fue un proceso que “se hizo con paciencia, ganas y un amor inmenso por la camiseta”.

René Higuita dijo que lo que viene haciendo Autuori es muy similar a lo de Maturana. “Autuori recién va cumplir seis meses y ha obtenido muy buenos resultados con los canteranos. Ojalá lleguen los títulos también, como en la época nuestra que empezamos bien, aunque en la primera temporada no salimos campeones, pasaron 3 o 4 años para lograr la Libertadores”.

Así que 34 años después de esa gesta, Nacional buscar recorrer el mismo camino con una camada que este semestre ha generado elogios y que también está ávida por escribir su propia historia.

Este fue el camino al título de 1989

Fueron 14 partidos: 6 triunfos, 5 empates y 3 derrotas. Anotó 21 goles y recibió 12. En la fase de grupos superó a Emelec, Deportivo Quito de Ecuador y a Millonarios, equipo que volvió a enfrentar en los cuartos de final. En octavos superó al Racing argentino con un global de 3-2. Ganó 2-0 en el Atanasio y perdió 2-1 en Argentina. Frente al club embajador la serie quedó 2-1: triunfo en Medellín 1-0 y empate en Bogotá 1-1. En la semifinal se midió al Danubio de Montevideo, con el que igualó 0-0 como visitante y goleó 6-0 como local con 4 anotaciones de Albeiro “El Palomo” Usurriaga. En la final cayó con Olimpia 2-0 en Asunción de Paraguay, pero después lo superó 2-0 en El Campín, para ganar en los penaltis.