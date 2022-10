“Sin mis compañeras no estaría aquí. Quiero agradecer al cuerpo técnico y a las personas que me ayudaron a mejorar cada día. A todas la personas que trabajan en el club”, añadió.

A la española, lesionada en los ligamentos de la pierna izquierda desde principios de julio, le ayudó el hecho de que la nueva regla del Balón de Oro cuenta la última temporada terminada (2021-2022) y no el año civil, como antes.

“Muy feliz (de recibir el premio), ahora me da más rabia estar lesionada, pero muy feliz de estar aquí”, declaró después a la AFP tras bajarse de la escena. Putellas admitió: “Mantenerse es mucho más difícil, al final lo que haces es para que el éxito se alargue”.

“Cuando me rompí la rodilla, creí que se me habían ido todas las opciones, pero al final el jurado, según han entendido el criterio, era de toda la temporada y al final me perdí solo un mes, pero me alegro que se hayan acordado del trabajo de todo el año”, concluyó una Alexia que respondió que su recuperación va “muy bien”.