En los últimos años hablar de enfermedades mentales como la depresión ha dejado de ser un tabú. La salud mental se ha convertido en un tema de discusión necesario en el Siglo XXI. Tanto que artistas y deportistas famosos han confesado de manera pública que han padecido estas situaciones, y que la única manera de afrontarlas ha sido buscar ayuda profesional. Andrés Iniesta, uno de los futbolistas españoles más exitoso de los últimos 15 años, ganador de Ligas de Campeones, Mundiales de Clubes, y anotador del gol que le dio a España el único título del Mundial de la Fifa de su historia, habló en el podcast The Wild Project sobre el momento en el que, después de la muerte de su amigo, el futbolista Dani Jarque en 2009, vivió un profundo periodo de depresión, cómo la afrontó y la importancia que ha tenido el acompañamiento de profesionales en su vida.

Aquí su historia y reflexiones. -“La depresión no es estar triste porque has perdido un partido, porque te ha dejado la novia, o porque un amigo te ha discutido. Es otra cosa, algo que hasta que no lo vives, no lo sientes, no lo puedes comprender”. -“Cuando yo estaba en mi casa con mi novia y estábamos en el sofá, era como si estuviese el cojín. Lo mismo pasaba cuando estaba con mis padres”. -“No tenía ganas de vivir. Estaba en mi cuerpo, pero porque tenía que existir. No tenía esa alegría o energía que tiene que ser la vida. Entonces empecé a sentirme mal, me hacían pruebas, y todo salía bien, pero yo decía que algo no funcionaba en mí. Entonces me fui metiendo en mi cuerpo y mente y todo lo empecé a ver negro. Solo deseaba que llegara la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer de mis días”.

-“No sé cuántas personas no habrán expresado en su trabajo o o con su pareja el como se sienten, de que no son ellos; que digan me encuentro mal; tengo esta inquietud, simplemente para que no les digan “esto no es nada, o qué flojo”, eso tendría que quedar atrás”. -“Compartí mi experiencia porque algunas veces el escuchar a alguien, el compartir cosas que alguien ha vivido y tú reconoces que las estás viviendo, las puedes vivir o las has vivido, ayuda mucho. Eso es importante que lo entendamos; más si viene de alguien ‘famoso’, que en teoría tiene todo el dinero del mundo, las mejores casas, los mejores carros, pues dices vaya, esto le puede suceder a cualquiera y que no se trata de las cosas materiales”.

-“Aunque han pasado años del momento más difícil que viví, estando en Japón también he vivido situaciones parecidas, no iguales, porque ya sé reconocer muchas de las cosas que me pasan, pero sigues viviendo, porque el mundo sigue moviéndose, los problemas existiendo y tienes que estar lo más equilibrado posible”. -“Todos pasamos por esas fases y nunca nos recuperamos. El cerebro y las situaciones que vivimos hay que entrenarlas cada día. Pasé ese época, pero no es que antes no hubiese tenido problemas o ahora no los siga teniendo. No me recuperé de ese periodo. La recuperación es en el día a día”.

-“Hoy en día sigo haciendo terapia con las personas con las que tengo esa confianza desde hace años”. - “El cerebro es como tu cuerpo, tienes que entrenarlo, aprender, volverte a caer y aquello que ya habías vivido te servirá para no caer tan bajo y reconocer cuando estás afrontando otras situaciones parecida”. -”Entiendo que soy un personaje público, pero intento expresar mi vida de la forma más natural. Para mí fue una situación nueva que viví, muy complicada y difícil, pero lo que hice después fue expresar o explicar lo que yo había vivido. En ningún momento pensé que me iban a tachar de loco o débil”. Reflexión sobre salud mental -“Pienso que la salud mental es un ámbito brutal, que te permite conocerte a ti mismo y crecer. Esto es algo que me emociona mucho. Es una esfera de la que me gusta hablar, escuchar a profesionales y seguir aprendiendo. Al final creo que entre más se hable, se puede ayudar a más personas”. -“Creo que en los últimos años ha habido una gran mejoría con respecto al tema de la salud mental. Se han dejado los prejuicios”.