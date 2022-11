Los cuadrangulares han sido batallas a muerte, pero la guerra solo se definirá en la última fecha cuando Medellín visite al Pasto, y Águilas haga lo mismo ante el América de Cali.

El argentino Adrián Arregui dio muestra de la intensidad con la que se ha disputado esta Liga y varias imágenes en las redes sociales mostraron su empeine maltrecho tras la victoria 2-1 sobre los Diablos Rojos en el Atanasio Girardot.

El futbolista terminó con lágrimas, pero no por el dolor que le causaba su herida sino por la emoción que le produjo el resultado que los dejó líderes de su cuadrangular y con la mejor opción de clasificar a la gran final.

Fueron emociones encontradas, porque también dijo estar enfadado por llegar a la quinta amarilla y perderse lo que será ese duelo crucial ante los pastusos.

“Creo que no la merecía y me da mucha bronca, pero la emoción es por este grupo, vamos a jugar a muerte hasta cuando no haya chance. La gente pensaba que no podíamos llegar con opciones a esa última fecha, pero nos costó y es merecido estar ahí, pasamos por lo malo y lo bueno, pero este equipo tiene dignidad e hicimos mucho”.