La celebración de los jugadores

La música no solo sonaba en la ciudad. También lo hacía a todo volumen en el camerino de Nacional. Los futbolistas pusieron salsa a todo volumen. Una de las canciones que más los animó fue “Sonido bestial” de Richie Ray y Bobie Cruz. Jugadores como Cristian Zapata, que tenía una campaña en las manos y la estaba haciendo sonar, gritaron con fuerza el fragmento “tú que decías, que ya no servía, tú que decías que ya no salía...”.

Después “Chipi Chipi” Castillo empezó a bailar en el centro del camerino. Se le unió Juan Pablo “Tatay” Torres. También apareció de pie el extremo Neyder Moreno.