La canción, que fue adaptada sobre la melodía de la canción “Muchachos, Esta Noche Me Emborracho” de La Mosca Tse-Tse , surgió de la creatividad de Fernando Romero, un hincha de Racing, quien compuso la letra que se coreó este martes, más que nunca, en el estadio Lusail cuando la Argentina de Lionel Messi se impuso 3 goles a 0 a Croacia para lograr su paso a la final, la sexta del combinado sudamericano en las Copas del Mundo.

Romero contó que la letra llegó primero y luego probó con la melodía de un sin fin de canciones, hasta que dio con “Muchachos, esta noche me emborracho”, luego la cantó ante una cámara de televisión y de inmediato se viralizó.

“Muchas personas me quisieron llevar a Qatar y me lo han ofrecido, pero nunca estuve a favor de que se haga una campaña para llevarme. Me da vergüenza que quieran gastar tanta plata en mí”, contó.

Queda pendiente que, como en lo corrido del Mundial, ‘Ahora nos volvimos a ilusionar’ sea la canción que se escuche este domingo 18 de diciembre en la final, y que si Messi levanta la copa, se convierta en la banda sonora de un momento de gloria que los argentinos aguardan por más de 30 años.