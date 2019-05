Mina, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo

La Selección Colombia de de mayores inició los entrenamientos oficiales en el camino previo de preparación para la Copa América de Brasil, con la presencia de seis jugadores de los 40 preseleccionados por el portugués Carlos Queiroz.

A Yerry Mina y los arqueros que ya entrenaban, Éder Chaux, Aldair Quintana y Mauricio Arboleda, se unieron Edwin Cardona y Jefferson Lerma, para completar los primeros seis concentrados.

“Muy feliz, porque para cualquier jugador siempre será un orgullo vestir la camiseta de la Selección, ahora en una nueva etapa. Hasta el momento vamos bien y lo que debemos hacer es trabajar y esperar al 30 de mayo que den la lista de los 23, porque quiero representar al país en un torneo tan importante”, aseguró Edwin Cardona.

Admitió que “estoy muy bien, retomé la confianza, que había sido duro por lo que pasó antes, pero ya es pasado, quería retomar el nivel y por eso estoy contento, porque el llamado motiva y estamos ilusionados con quedar entre los 23 y luego allá luchar por el título, para darle esa alegría al país, aunque sabemos que hay selecciones poderosas”.

Yerry Mina comentó que “siempre uno quiere estar en la Selección, figurar con los amigos. Ahora quiero trabajar mucho, no necesito descanso, requiero superar los momentos difíciles para disfrutar este momento y siempre pensando en la Copa, en cómo va a ser y en ganarla”.

El defensa del Everton inglés añadió: “estoy fuerte, ahora hay que responder en la cancha, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, soñando con levantar la Copa”.

Para Jefferson Lerma es “una nueva experiencia que debemos disfrutar, porque vengo con la ilusión de seguir creciendo, de conocer mucho más a este cuerpo técnico, hacer un buen trabajo y estar en la lista de 23, porque me siento muy bien, no tengo problemas y sólo me queda estar atento a lo que nos digan para cumplir una buena labor” .