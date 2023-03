Este exgoleador del fútbol colombiano está feliz cursando el bachillerato

Carmelo explicó las razones por las que volvió al estudio. “La decisión la tomo porque yo siempre quise estudiar, cuando dejé de estudiar fue por fuerza mayor. Yo estudiaba en un colegio que era privado, pagamos $12.000 de mensualidad, los pagaba mi padre y mi padre estaba en un momento difícil económicamente, no pudo pagarme la mensualidad . Un día cualquiera llega la coordinadora del colegio y llega con lista en mano y me sacaron del salón por moroso y a mí me dio pena, lo comienzan a molestar a uno a recochar y no volví más al colegio, y desde ahí pare de estudiar”.

“Siempre quise estudiar y considero que era aplicado, pero por esa razón paré de estudiar, ahí se me dio la posibilidad de jugar fútbol, al principio veía el fútbol como un pasatiempo, no lo veía como una profesión y me trasladó del Chocó a Medellín en el año 2000, tenía 15 años, lleno de ilusiones porque tenía una muda de ropa, no tenía nada. Llegó a pasar supuestamente unas vacaciones de Semana Santa y por allá me quedé. Comencé a jugar fútbol en las calles, luego en una cancha que se llamaba La Ladera y en esa cancha entrenaba un club y ahí comienza mi carrera. Estudiar siempre estaba en mi mente, pero a mí no me gusta estudiar virtual, por eso nunca quise realizar el estudio, dije ‘terminemos la carrera y luego vamos por ese sueño’”.

Agregó que la edad es solo un número. “Tengo muchos ejemplos y uno es del de mi padre, mi padre a la edad de 40 años terminó el bachillerato, luego estudió derecho y hoy en día mi padre tiene entre 15 y 16 años de experiencia como abogado y tiene dos especializaciones. Mejor ejemplo no puedo tener”.