“Me ha tocado dirigir en diferentes países y en todos he tenido la suerte de estar en equipos grandes, que tienen un rival clásico, pero cada vez que me toca se renueva el nerviosismo, el cosquilleo de que hay un reto importante y el deseo de ganar, eso no cambia. Es el mismo deseo del hincha, de los jugadores y dirigentes”, dijo Arias en la previa a este juego.

Agregó que su mayor compromiso es darles herramientas a sus dirigidos para que puedan jugar mejor. “Hay muchos agentes externos que hace que el jugador no desarrolle todo su potencial, porque se crea una expectativa; está el nerviosismo, la obligación que se genera porque hay que ganar. Me he dado cuenta de que después de tantos clásicos, hay que disfrutarlos porque nunca se sabe si se van a volver a vivir”. Describió al clásico paisa como un duelo hermoso, “que la ciudad lo vive a mil y me toca estar del lado que quiero estar”.