Colombia superó una prueba a la paciencia

Con el cuerpo técnico anterior, Juan Guillermo Cuadrado jugaba con cierta libertad, salvo algunos partidos en los que cumplió funciones específicas. Con el 4-3-3 que ha implementado el luso Carlos Queiroz, el antioqueño no halla cuál es su papel en el terreno de juego.

En el juego de ayer, cuando se tiró por el costado derecho no logró desbordar, y cuando fue por la mitad no tuvo buena asociación. Igual, no tiene disciplina para aportar al dibujo táctico en marca.