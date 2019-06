Con sufrimiento y algo de suerte, Colombia avanzó en el Mundial

Juan Camilo “el Cucho” Hernández , quien fue sustituido en la prórroga, y Brayan Vera , que perdió el primer lanzamiento, fueron los que más sufrieron la serie. El segundo se giro, pues no fue capaz de observar los cobros de sus compañeros.

Perea anotó y el equipo nacional tomó un nuevo aire que le sirvió para seguir adelante y clasificarse por quinta ocasión a los cuartos de final del Mundial. Cabe resaltar que en 2003 fue tercero y desde el 2011, cuando fue local, no avanzaba a esta instancia.

Síntesis del partido



COLOMBIA 1



Técnico: Arturo Reyes

Jugadores: Kevin Mier; Ánderson Arroyo (Juan Palma, 76’); Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Brayan Vera; Andrés Balanta, Andrés Perea, Gustavo Carvajal (Johan Carbonero, 57’), Iván Angulo; Luis Sinisterra (Luis Sandoval, 105’), Juan Camilo Hernández (Andrés Amaya, 93’).

Gol: Andrés Reyes (11’)

Figura: Kevin Mier.



N. ZELANDA 1



Técnico: Des Buckingham

Jugadores: Michael Woud; Nando Pijnaker, George Stanger, Liberato Cacace, Callan Elliot, Sarpreet Singh, Gianni Stensness, Joe Bell, Callum McCowatt, Elijah Just (Matthew Conroy, 112’) y Ben Waine (Max Mata, 54’).

Gol: Elijah Just.

Expulsado: no tuvo.

Figura: Michael Woud



Estadio: Lodz Stadium. / Árbitro: Ahmed Al-Kaf (Omán).