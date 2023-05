Cristian Blanco es un nombre que no cae bien en un sector de la hinchada de Nacional, que no le perdona los errores que cometió en la cancha, sobre todo en la segunda era de Juan Carlos Osorio al frente del equipo.

Sin embargo, era un jugador muy joven y con 20 años padeció esos silbidos en el estadio de manera callada. El equipo decidió darle un segundo aire y lo envió para el Atlético Bucaramanga, donde maduró como jugador.

Regresó para la campaña de este año y para jugar con el técnico que le dio la oportunidad en el profesionalismo, Paulo Autuori.

Durante este semestre no ha tenido minutos de juego, pero ha trabajado callado y sin quejarse, a la espera de que el entrenador se fijara en él y ya le llegó el momento gracias a ese profesionalismo que el mismo Autuori reconoció: “Si tengo que meterlo voy a hacerlo, a mí no me importa nada, me importa lo que está haciendo aquí. Está entrenando muy bien y es un profesional a carta cabal y me le quito el sombrero, porque eso para cualquier entrenador es importante”, indicó el timonel.

Cristian es de la misma tierra de Iván Ramiro Córdoba, Rionegro, y posee las mismas ganas de dejar huella. Sigue siendo joven, pero con 24 años alcanzó una madurez importante para soportar las críticas.