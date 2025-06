Cristiano Ronaldo despeja dudas sobre su futuro, ¿cuál será su club en la siguiente temporada?

“Nada va a cambiar, ¿Al-Nassr?, Sí”, respondió Cristiano Ronaldo en la zona mixta luego de los festejos por haber alzado por segunda vez el título de la Liga de Naciones con Portugal.

Luego de estas palabras, el mundo del fútbol está a la espera de cómo será la renovación del exjugador del Real Madrid, Juventus y Manchester United, pues el actual contrato de Ronaldo con Al-Nassr se vence el próximo 30 de junio, algo que le permite al jugador fichar como agente libre frente a cualquier oferta que reciba.

Días atrás, el delantero ya había aclarado que no estaría en el Mundial de Clubes, sin embargo, no había dado declaraciones sobre su próximo club. “No estaré en el Mundial de Clubes, pero sí que me han contactado”, sentenció en una rueda de prensa previo a la final de la UEFA Nations League.

