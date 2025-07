Daniel Muñoz contó que se fue en Metro a firmar su primer contrato con Nacional; la gente no lo reconocía

No se sabe en cuál estación se montó. Sí que se bajó en Envigado, salió por el ala occidental y se fue caminando hasta la sede administrativa que el cuadro verde tiene en Itagüí, no muy lejos del lugar en el que se bajó.

“La gente no me reconoció. Había gente que de pronto no me conocía porque jugaba en Águilas Doradas. Llegué, se hizo todo el papeleo, firmé, me tomaron fotos al lado de una réplica de la Libertadores y eso lo publicaron de una (en redes sociales). Me iban a pedir un taxi, pero yo les dije que no, que me devolvía en el Metro hasta Niquía y ahí cogía el bus para mi casa”, dijo el futbolista en un podcast.