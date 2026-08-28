La millonaria oferta que recibió Daniel Muñoz para salir del Crystal Palace

Según un reporte de The Athletic, el Nottingham Forest puso sobre la mesa 23 millones de euros fijos, más otros 2 millones en variables por el futbolista colombiano. La propuesta está siendo estudiada por el Crystal Palace, que deberá decidir si mantiene a una de sus piezas importantes o acepta una cifra considerable por un jugador que ya llegó a la treintena.

Daniel Muñoz podría estar viviendo sus últimos días como jugador del Crystal Palace. El lateral derecho colombiano, de 30 años, despertó el interés del Nottingham Forest, que ya habría presentado una importante oferta para intentar sacarlo del conjunto londinense.

La operación tiene un ingrediente especial: Oliver Glasner. El técnico austriaco, actual entrenador del Nottingham Forest, conoce muy bien a Muñoz después de haberlo dirigido durante su etapa en el Crystal Palace. El colombiano fue una pieza importante en el equipo que alcanzó algunos de los mayores éxitos en la historia reciente de la institución.

Muñoz llegó a consolidarse como uno de los futbolistas más importantes del Palace por su capacidad para recorrer toda la banda, aportar en ataque y cumplir también en labores defensivas. Durante la etapa de Glasner, su rendimiento fue determinante en un equipo que consiguió títulos como la FA Cup y la Conference League.

Ahora, Glasner pretende volver a contar con el colombiano y el Nottingham Forest estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante para conseguirlo. La prensa inglesa habla de una propuesta cercana a los 22 millones de libras incluyendo variables, una cifra que confirma el interés del entrenador por reunir nuevamente al jugador.

El Crystal Palace, por su parte, tiene una decisión difícil. Muñoz todavía cuenta con dos años de contrato y continúa siendo un futbolista relevante para la plantilla, pero la oferta representa una oportunidad económica atractiva para un jugador de 30 años.

Además, el club tendría que encontrar un reemplazo de garantías antes de aceptar su salida. Esa situación puede ser determinante en las últimas jornadas del mercado, especialmente porque el Palace afronta una temporada con nuevos objetivos y bajo la dirección de Pierre Sage.

Mientras tanto, el Nottingham Forest continúa moviéndose con fuerza en el mercado. El club ya concretó importantes incorporaciones y Glasner ha dejado claro que todavía espera más movimientos antes del cierre del periodo de transferencias.