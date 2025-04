¿Daniel Muñoz será compañero de Luis Díaz en Inglaterra? Esto tendría que pasar

Pero no pasó nada. El panorama cambió. En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que Trent Alexander Arnold, para muchos el mejor lateral derecho del mundo, llegaría al equipo español la próxima temporada. No es algo descabellado. El contrato del inglés con Liverpool termina en junio y, hasta el momento, no ha renovado.

De concretarse, ese movimiento sería clave para el futuro de Daniel Muñoz. Si Arnold se va para Madrid, el antioqueño podría reemplazarlo en la banda derecha del Liverpool de Inglaterra. El colombiano tiene un valor de 25.9 millones de euros, según Transfermarkt. Crystal Palace, que lo renovó el Viernes Santo, pediría más dinero para soltar su ficha.