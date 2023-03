“De mi continuidad pregúntenle al presidente, el día que yo decida irme, me voy”: Jorge Luis Pinto

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto cada vez están más cerca de la zona del descenso y es preocupante la actualidad del elenco azucarero, pese a que han tenido encuentros buenos los resultados no los acompañan. Además, los atacantes no concretan las situaciones de gol que les quedan.

“Estamos trabajando en nuestra idea de proponer, en no meternos atrás a defendernos, en buscar al arco contrario, pero no se nos da, el arco está cerrado”, señaló el estratega santandereano.

Por esta situación se escuchan los rumores de la posible salida del estratega de 70 años.

“De mi continuidad pregúntele al directivo o al presidente, el día que yo decida me voy porque decida o quiera, se lo he dicho al presidente que no se preocupe por mí”, dijo.