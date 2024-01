Es hora de que les compita la supremacía del continente a Brasil y Argentina, como lo mencionó el exmundialista Alexis Mendoza: “Con el prestigio que está ganando nuestro país ya no es suficiente con participar en una Copa América y dejar una buena imagen, hay que pensar en ganarla y no sacar excusas. Recordemos que en los últimos años, Chile la ganó dos veces y ante Argentina, que hoy es la campeona del mundo, yo creo que Colombia tiene los jugadores que pueden superar a esas selecciones top, como lo hizo con Alemania y también lo demostró en la Eliminatoria en Barranquilla venciendo a Brasil en un gran partido. Es muy lindo el recuerdo del título de 2001, pero en el fútbol hay que estar revalidando los logros y este proceso, que demuestra ir por buen camino, necesita de un gran logro y más después de que nos quedamos por fuera del Mundial de Qatar”.

El Preolímpico dará dos cupos para los Juegos de París-2024. Carlos Piscis Restrepo, que conoce muy bien estas categorías, dice que Colombia tiene un gran equipo, pero que no se puede confiar porque ya se ha visto en otras ediciones que, a pesar de tener jugadores importantes, no ha alcanzado el objetivo: “Creo que estos muchachos son más maduros, han aprendido de lo que les pasó a otros seleccionados y están guiados por un entrenador importante como el profesor Héctor Cárdenas, yo soy optimista con esta selección”.

LOS CLUBES PROFESIONALES EN LIBERTADORES Y SUDAMERICANA

Millonarios, Nacional, Águilas Doradas y Junior son los equipos que representarán al país en la Copa Libertadores. Tanto el equipo capitalino como el conjunto tiburón estarán en la fase de grupos y se estima que la ceremonia de sorteo de esta fase se lleve a cabo entre la última semana de febrero y la primera de marzo. Esto debido a que la ronda 3 de los preclasificados se define entre el 6 y el 13 del tercer mes del año, por lo que ya se conocerán oficialmente todos los que accedieron a los grupos. Nacional y Águilas deberán superar dos fases previas si quieren jugar esa instancia. La obligación de los clubes colombianos será la de llegar nuevamente a una semifinal de Libertadores, que no alcanzan desde 2016 cuando el verde antioqueño fue el campeón. En la Copa Sudamericana participarán América, Alianza Petrolera, Tolima y DIM. Ellos deberán intentar volver a una semifinal de este torneo, Santa Fe y Junior lo lograron por última vez en el 2018.

ANÁLISIS DE JORGE LUIS PINTO: PODEMOS SER PROTAGONISTAS

Siempre he sido un convencido de las capacidades del jugador colombiano, pero entiendo que si estas no se combinan con la disciplina y el profesionalismo, va a ser muy difícil sacarles todo el provecho. Si para este 2024 el futbolista nuestro se compromete con dormir bien, alimentarse bien, ser disciplinado y buscar el profesionalismo en cada acción de su vida, seguramente seremos protagonistas, no solo a nivel de Selección como ya lo ha conseguido el profesor Néstor Lorenzo, sino también con los clubes.

Seguramente seguirá siendo muy difícil pelear con los equipos brasileños por la capacidad económica que tienen para conseguir a los mejores jugadores de nuestro continente e incluso para repatriar a otros. Pero de ahí para abajo podemos competir con cualquiera y al más alto nivel, de eso no me quedan dudas. Tenemos espejos como las mujeres en el fútbol, ellas nos están mostrando un camino al que se puede llegar, pero con compromiso, amor propio y hambre de triunfar. Hoy en día es difícil encontrar esas virtudes, porque uno se topa con futbolistas a los que les da lo mismo perder o ganar, y eso contagia. El profe Lorenzo muestra con la Selección que sí se puede ser profesional y tener un norte claro. A mí me pone muy contento el compromiso, por ejemplo, de un futbolista como James Rodríguez y mientras él esté en esa tónica potenciará a los demás, será ejemplo para los jóvenes. En los equipos de fútbol necesitamos jugadores como Macálister Silva, Daniel Torres, Felipe Aguirre, hombres que con su forma de vivir el fútbol contagien a los demás y los guíen adentro y afuera de la cancha.

Si tenemos más jugadores así el fútbol colombiano va a crecer de manera exponencial, pero insisto en que la disciplina es necesaria en todos los aspectos de la vida, de nada sirve el talento si no lo vamos a utilizar de una forma profesional. Ojalá este año el fútbol colombiano siga demostrando un crecimiento y no retrocesos como nos ha pasado en los últimos tiempos cuando no clasificamos al Mundial y, a nivel de clubes, no hemos sido importantes.