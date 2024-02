Eso llevó a que, por un lado, sumara pocos minutos en cancha, y por otro, tanto él, como su esposa, recibieran insultos por parte de los aficionados del equipo Tiburón. Cetré no soportó la situación. “Que me putearan a mí estaba bien, pero que se metieran con mi mujer era algo que no me gustaba”. Por eso pidió salir de aquel conjunto.

El extremo, que tiene 26 años, llegó con mala prensa al cuadro rojo. Pero respondió en la cancha. Poco a poco fue tomando ritmo. En el primer semestre tuvo un rendimiento irregular: lo mismo que hacía partidos impresionantes, también erraba remates a gol que, decían algunos, era más fácil hacerlos que botarlos.