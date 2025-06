“Yo quisiera una final contra Millonarios”: ídolo del DIM habló en exclusiva sobre las opciones de ganar la séptima estrella

“No mucho. Yo creo que en el entorno del equipo hay que tumbar el paradigma de que somos sufridos. Con Tolima, cuando nos empataron, creo que el 90% de los hinchas pensó que, de nuevo, pasaría algo malo. Pero no. El Medellín es un elenco protagonistas desde hace muchos años. Por eso, contra Tolima pasó lo que pocos esperaban: ganó. Esa es la muestra de que este es un equipo grande, al que le pasan cosas muy buenas”.

“Yo tengo un respeto grande por él. Creo que su contratación fue la mejor decisión que pudieron tomar los directivos. Se lo he dicho a Raúl Giraldo (máximo accionista), es un técnico apropiado para el club. Lo veo muy sólido. Creo que tiene muchas posibilidades de ganar el título”.

“Yo lo veo muy bien. La fase defensiva, desde mi punto de vista, mejoró mucho con la estructura que el profe Restrepo ha desarrollado con 5 defensores que, de acuerdo con lo que pase en el partido, se transforma en una línea de 3 porque sus laterales se lanzan al ataque. Pero para mí, lo más importante es la libertad que le da a los volantes, que se mueven en su línea. Este no es un equipo rígido, sino uno que se defiende bien y crea muchas opciones de gol. El pecado que hemos tenido es que no somos muy letales, pero ha mejorado. Tenemos ritmos de posesión muy altos. Es el mejor Medellín que he visto en los últimos años”.