Después de la derrota 1-0 con Chicó y el triunfo de Millonarios sobre el América, por el mismo marcador, el Medellín quedó a 6 puntos del líder de su cuadrangular a falta de 9 por disputarse.

El rojo está último de su zona, con un punto, tras la tercera fecha de su cuadrangular y después de un partido en el que no mereció perder por la cantidad de opciones que generó, pero como bien es sabido, el fútbol no es de merecimientos.

“Siento que el fútbol fue injusto con nosotros y a veces esas cosas suceden. Le valoro al equipo la intención de ir al frente, un elenco valiente y que siempre sale a ganar. Desafortunadamente no pudimos meter la pelota en la red y por eso no se pudo sumar, pero realmente creo que hicimos un buen juego. Obviamente estamos muy tristes”, aseguró el técnico Sebastián Botero.

El estratega dijo que no les resta más que sumar en los tres compromisos que se vienen, dos como locales. “Intentaremos sumar los 9 puntos que nos quedan en juego, ya veremos si el torneo nos permite estar o no en la final”.

Botero agregó que no es fácil estar compitiendo en dos torneos a la vez como ellos lo hacen con la Copa Libertadores y la Liga. “Tenemos unos índices de fatiga demasiado altos y todo eso juega en contra en esta clase de partidos”.

Por su parte, el volante Andrés Ricaurte manifestó que no hay otro camino, ganar los tres encuentros que restan. “Ya miraremos si los resultados en los otros partidos nos permiten, con eso, alcanzar el siguiente objetivo que es pasar a la final. Tenemos menos puntos de los que quisiéramos, pero el fútbol es de ser efectivos y nosotros perdimos muchas situaciones de gol claras y eso lo aprovechó el rival”.

Ricaurte aseguró que ya hay que pasar la página para enfrentar los duelos que se vienen: “Tenemos cosas por corregir que nos ayudará a ganar en el próximo partido que es ante el mismo rival (Chicó) y hay que mentalizarnos para eso. A pesar de los golpes que hemos sufrido durante este semestre, este equipo ha puesto el pecho y se ha levantado de situaciones difíciles. Estamos convencidos de que desde el sábado vamos a intentar revertir la situación”.

Millonarios está muy cerca

El más beneficiado tras la tercera fecha fue el conjunto capitalino, que alcanzó un valioso triunfo (1-0) sobre el América de Cali en el Pascual Guerrero, lo que le permitió tomar una ventaja importante en la punta de su zona, con 7 unidades. Mientras que Chicó y América se quedaron con 4 puntos como escoltas.

Un triunfo azul en la próxima jornada lo dejaría prácticamente con un pie en la final de la Liga Betplay-1.

“Todavía no cantamos victoria porque estamos en un grupo duro, muy bravo. Medellín, que perdió, todavía tiene posibilidades y hacer 10 puntos. No nos sentimos clasificados ni pensamos que lo que se viene es fácil. El sábado tenemos un partido muy difícil, ya conocemos al América, que va a Bogotá a pelear los partidos. No hay tiempo para festejar, sí para recuperarnos y jugar otra vez”, expresó el técnico Alberto Gamero, que probablemente cuente con el regreso de David Silva y Daniel Cataño.

La cuarta fecha se disputará este sábado con los partidos DIM-Chico, desde las 6:20 p.m. en el Atanasio Girardot, y Millonarios-América, a las 8:30 p.m. en El Campín de Bogotá.