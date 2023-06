El presidente del Racing Club de Argentina, Víctor Blanco, habló con la emisora La Red a la cual le confesó su error, ya que según sus palabras, la llegada de Edwin Cardona se dio por su decisión y que ahora se siente arrepentido, pues el antioqueño lo desilusionó.

Cardona, quien tuvo un gran paso por Boca Juniors, no logró un rendimiento aceptable en La Academia; es más, tan solo marcó dos goles y ha actuado en 32 juegos, ya que las lesiones, su peso y los problemas personales han sido una constante en sus últimos meses en el fútbol argentino.

“Cardona fue una desilusión porque aposté por él. No me quito la responsabilidad, que es totalmente mía. No es que lo traje de capricho y lo puse en el equipo. Sigo sosteniendo que es un gran jugador”, manifestó el dirigente.

Sobre las razones de su bajo rendimiento en el equipo, Blanco mencionó que “a veces pasan cosas por su cabeza que no lo dejan brindarse a una trayectoria como la que él tiene. Seguramente va a rendir en algún lugar porque tiene condiciones. Le dijimos a Cardona que busque club”.