Comesaña, molesto

El estratega uruguayo se mostró en desacuerdo con las declaraciones que dio el presidente Ossa a EL COLOMBIANO en relación con su salida del Poderoso. Intentamos hablar con él, pero no respondió a los llamados ni a los mensajes.

Sin embargo, en Múnera Eastman Radio manifestó que no es cierto que él haya subestimado la Copa Sudamericana: “Si alguien la subestimó fue el club, porque desde el primer día que llegué a la institución todos me decían que la prioridad era clasificar entre los ocho de la Liga, pues hace cinco torneos no entrábamos”.

Agregó que el objetivo era avanzar a la fase de grupos del certamen continental y lo consiguió. “A mí nunca me hablaron que tenía que ser campeón de la Sudamericana, obviamente todos deseamos ir pasando de ronda, si me hubieran dicho desde el principio les diría que están equivocados”.

Finalmente, considera que él no alejó a los hinchas del estadio: “En Medellín la hinchada no son 100 o 150 personas, son miles y yo trabajo para que esa gente goce y disfrute con el equipo... “Cuando vine acá le aclaré cosas a los hinchas que estaban hablando con los muchachos en la sede, y a mí la hinchada nunca me apretó ni nada por el estilo. El problema de la hinchada no es conmigo, es con ellos”, puntualizó Comesaña