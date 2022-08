En su cuenta de Instagram, que ya suma 3.364 seguidores, los mensajes de felicitación y orgullo no paran para ella. “Eres una crack”, “gigante”, “nos tenés llorando de felicidad”, “increíble, te mereces todo”.

“Fueron muchos años en este gran club, que me abrió las puertas y me permitió crecer como persona y deportista. Hoy me despido de esta familia para seguir aprendiendo y sumar experiencia a mi carrera. Siempre los llevaré en mi corazón y por esto quiero agradecerles”, escribió recientemente Mariana al anunciar su salida de la institución verdolaga.

“A toda la hinchada gracias por el apoyo en cada partido, al departamento médico, a los profesores y los directivos: Gracias por hacer de mi paso por el club una experiencia gratificante. Y por último a mis compañeras, por enseñarme algo dentro y fuera de la cancha que sin duda llevaré conmigo”, agregó.

Antes, a finales de junio, la deportista se había consagrado campeona de los Juegos Bolivarianos en Valledupar.

Es volante mixta, tiene capacidad para recuperar el balón y a la vez posee bondad para la creación de juego, como lo expresa el entrenador Álvaro Restrepo, del Club Molino Viejo y de la Selección Medellín.