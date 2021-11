El técnico antioqueño Luis Fernando Suárez es uno de los entrenadores colombianos de más renombre internacional. Clasificó a Ecuador al Mundial de Alemania 2006 en el que llegaría a octavos de final por primera vez en su historia. Después, repitió clasificación con Honduras para Brasil 2014. Ahora, el reto es llevar a Costa Rica a Qatar. Dialogamos con él sobre su actualidad.

¿Cómo ha sido este tiempo al frente de Costa Rica?

“Es un reto muy interesante en muchos sentidos, me toca ser más estratégico y estar visualizando situaciones. Aunque no haya mucho tiempo de entrenamiento hay que hacer cosas diferentes y eso es lo que más me ha gustado. Se acomoda a lo que siempre he querido. Costa Rica me gusta, hay gente inteligente y eso es muy bueno....