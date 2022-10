¿Usted le sugirió a Pekerman a los directivos del fútbol

colombiano?

“Yo hablé con Luis Bedoya sobre Pekerman y le dije que era el técnico ideal porque es un hombre bueno y no me equivoqué, pues llevó a Colombia a dos mundiales”.

¿Cómo ve el proceso de Néstor Lorenzo?

“Bien, convocó la base que dejó Reinaldo y seguramente que para 2026 habrá una selección completamente distinta. Creo que a veces se les va la mano en la crítica. Trabaja bien y está haciendo las cosas bien”.

¿La Selección es un ciclo cerrado para usted?

“Creo que sí, pero eso para mí sería nuevamente un orgullo, quién no quiere dirigirla”.

Siempre se levanta de la adversidad

Hernán Darío Gómez ha superado situaciones difíciles en su vida, como cuando casi lo matan en Ecuador, donde lo golpearon y le dispararon por no llamar a la Selección al hijo del expresidente Abdalá Bucaram. También cuando fue acusado de golpear a una mujer, lo que le costó la salida de la Selección Colombia, pero lo que más lo han marcado son la muertes de varios de sus dirigidos como Andrés Escobar, Herman “Carepa” Gaviria, Albeiro “El Palomo” Usurriaga, Miguel Calero y Freddy Rincón. Todavía se le encharcan los ojos cuando le tocan el tema.

“Lo de Andrés no lo he podido superar, recuerdo que me llamó el día antes de que lo mataran y me dijo: ‘Boli vámonos para Santa Fe de Antioquia pasado mañana, y al otro día a las 4:00 de la mañana me llamó su novia (Pamela) y me contó la tragedia; quedé en shock, me quedé sin hablar dos o tres días. Era muy allegado, teníamos una relación muy bonita”.

Bolillo dice que ellos eran una familia y estos jugadores dejaron un vacío muy grande. “Nos llamamos, estamos pendientes el uno del otro. Era un grupo espectacular. “Usurriaga, un pelao juguetón, necio, de esos que uno tenía que regañar como cuando está en el colegio, muy plaga pero sano, no sé qué le pasó”.

Dice que él no le desea el mal a nadie. “Soy una persona sin odios ni envidias, siento admiración por la gente. Acá somos muy dados a criticar y no a admirar. Si uno compra un carro, dicen que de dónde sacó la plata, que si se sube de peso por qué estás tan gordo. Es muy poquito que la gente te felicite. Soy muy apegado a Dios y la vida me devuelve cosas buenas. He pasado momentos muy duros y los he atravesado solo, aunque eso me afecte a veces la salud. Sufro más por la gente que quiero que por lo que me pasa a mí”.