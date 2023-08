Atlético Nacional se está reforzando con el objetivo de hacer un gran papel en la Copa Libertadores femenina, y eligió un fichaje de lujo como Yoreli Rincón, la mundialista y una de las jugadoras más importantes del país a nivel internacional. EL COLOMBIANO habló con ella. ¿Cómo han sido estos primeros días de adaptación en Atlético Nacional? “Muy feliz de poder vestir esta camiseta, estar en el país, haber firmado para el equipo más grande e importante de Colombia. Me siento muy orgullosa y contenta, me han recibido muy bien, con los brazos abierto, ha sido muy bonito”.

¿Cómo se dio su llegada? “Todo empezó en mis vacaciones. Realmente no tenía en mi mente quedarme en Colombia, pero empezaron las conversaciones. Debo decir que Liliana Zapata, de Formas Íntimas, me ayudó muchísimo para que me acercara a Nacional y la disposición del club fue maravillosa para convencerme. Fue una negociación muy tranquila, llevadera y bastante fácil”. El reto con Nacional es la Copa Libertadores, usted ya fue campeona con Huila, ¿qué representa regresar para esta competencia? “Así como es el objetivo de Nacional también lo es para América y Santa Fe. Tres equipos grandes, fuertes, que queremos competir por lo mismo, así como Corinthians y Palmeiras. Es lo bonito de ese campeonato, que es corto y al final el que mejor esté, cometa menos errores y tenga más efectividad, se irá llevando los 3 puntos. Nos estamos preparando para lograr llegar en las mejores condiciones”. ¿Es una motivación adicional jugar esa Libertadores en el país? “Sí, fue una de las de las cosas que me empujó a quedarme en Colombia, volver a jugar aquí en un campeonato internacional, es algo bonito y motivante”. La sede para Nacional será Armenia, ¿cómo reciben no poder jugar en el Atanasio? “El hecho de jugar en Colombia significa que somos locales, es claro y evidente que nos hubiera gustado jugar en Medellín. Así como América va a jugar en Pascual y Santa Fe en Techo, pero la hinchada de Nacional es muy grande y sé que en Armenia nos hará sentir como en casa”. ¿Cómo ve a Nacional? ¿Qué fortalezas tiene? “Es un grupo muy unido. Es lindo trabajar ahí. Se juega muchísimo al pie, a ras de piso, o en mitad de campo y eso me favorece, porque soy el núcleo ahí, es mi principal característica de juego”. ¿Cómo está después de estos cuatro años en Italia? “La diferencia es la madurez, la experiencia. Espero replicar todo lo que aprendí y viví. Allá es un ritmo demasiado alto, muy físico, durante los 90 minutos estás con las pulsaciones a 2.000 por hora. Te acostumbras a jugar contra equipos de máximo nivel cada 8 días, y eso te ayuda para adquirir más experiencia, saber cómo jugar y reconocer a los rivales”.

Estando por fuera, ¿cómo vio la evolución del fútbol femenino en el país? “Si te soy sincera, durante estos 4 años estuve poco pendiente, me perdí del mapa, quería centrarme en mí, en mi marca, en crecer, hacer las cosas bien, con la idea de cada año mejorar mi rendimiento y crecer como persona. Con las colegas tengo muy buena relación, escuchaba los comentarios de su lucha por tener una liga más larga o dos ligas, con mejores condiciones”. ¿Al llegar a Nacional se sorprendió con lo que encontró en el club o era lo que esperaba?. “Estoy completamente sorprendida, estuve en varios equipos del país, grandes también, inclusive algunos afuera y pasan cosas como que no te prestan la sede, no te puedes topar con el equipo masculino, no puedes estar en los mismos horarios de ellos, te prestan o no las canchas, las indumentarias son el 40% de lo que le dan al equipo masculino. Ahora llego a Nacional, donde se trata igual a Dorlan Pabón que a Yoreli o a una compañera de 20 años, y eso me tiene gratamente sorprendida y agradecida. Nos dan todo, preparadores físico, nutricionistas, piscinas, tenemos cancha solo para nosotras, nuestros camerinos. En Nacional encontré igualdad en todo”.

Había mucha expectativa por su llegada y unos mensajes con Daniela Montoya generaron más, ¿Qué significa ella para usted? “Es una persona a la que amo con todo mi corazón, la respeto como mujer, la he admirado toda la vida. Es la mejor volante que he conocido en mi carrera. Compartimos muchísimos años, logramos llegar al punto en que podemos jugar con los ojos cerrados, sin hablarnos, simplemente se sabe en qué posición está ella y ella sabe perfectamente dónde encontrarme. Cuando me salió el tema del Inter, también estaba el tema de que no iba a ser convocada a la Selección, y ella me pidió que algún día, antes de que se retirara, volviera a concederle la oportunidad de jugar juntas, eso fue hace cuatro años y ahora estamos acá, ella influyó muchísimo en mi decisión”. ¿Ha seguido el desempeño de Daniela y las jugadoras en el Mundial? “Siempre habían dicho que no estaba pendiente de la Selección y la gente hacía comentarios negativos, pero jamás pensaron que la Selección jugaba en horarios que se cruzaban con los míos, a las 3:00 de la mañana, y yo entrenaba a las 7:00, no podía llegar al club a decirles que no dormí por ver a la Selección, obviamente priorizaba mi carrera y salud. Estando aquí me he levantado a verlas. Igual es mí Selección y es el fútbol femenino”. Marta, la jugadora brasileña, dijo cuando empezó no tenía ídolos femeninos, porque no se les daba visibilidad a ese fútbol. Usted menciona las condiciones en las que trabajan en Nacional, ¿cómo ven el panorama en la actualidad? “Ojalá todas las instituciones tomen en serio el fútbol femenino, que lo hagan por convicción y no por obligación, que velen porque realmente sean las mismas condiciones, al menos laborales, ya que económicamente no lo son, pero si se logra que laboralmente exista una equidad sería mucho mejor para el desarrollo del fútbol femenino”. ¿Cómo ves a la Selección Colombia en este Mundial? ¿Hasta dónde puede avanzar? “Han demostrado que dan todo y han jugado con personalidad ante cualquier rival, están en un rendimiento muy alto, en su mejor momento de concentración, por eso deben agarrarse de esa inspiración y aprovecharla al máximo”.

¿Qué piensas de Linda Caicedo y todo lo que está logrando? “Es una jugadora que se proyecta a ser de las mejores del mundo si sigue con la misma disciplina. Decir que ahorita lo va lograr depende mucho de la gente que tenga a su alrededor, su entorno y su propio cuidado. Es una jugadora que tiene todo para marcar la historia, como lo hizo Marta y a nivel mundial creo que Linda puede ser la sucesora de la reina del fútbol”. Se dice que Daniela tiene ofertas del exterior, usted cree que ella se va a ir o va regresar para jugar juntas, si le pide consejo ¿qué va a hacer? “No, lo primero sería echarle cantaleta porque fue la que me convenció de quedarme (risas), pero aparte de eso, es el futuro de ella. Así como yo decidí, cuando estábamos en Junior que me iba, si llega una propuesta que sea mucho mejor para ella, tendrá que decidir con su familia, su pareja, si se siente cómoda. Irse no es solo un tema económico, sino que hay otras cosas, debes estar dispuesta a aguantar muchas cosas, en un idioma que nunca has manejado. Daniela es muy tranquila, relajada, así que seguro tomará la decisión correcta y adecuada”.

Nacional tiene una de las mejores hinchadas del país, ¿cómo la han recibido? “Muy queridos, el día que fui al estadio se comportaron muy bien, es muy buena la energía, tienen muchísimas expectativas y ganas de que de que el equipo femenino también les de algunas alegrías. No he tenido un contacto directo con ellos, apenas estoy llegando a la ciudad, todo se irá haciendo con calma, pero el recibimiento ha sido enorme, por redes sociales todos los días me levanto con más mensajes que cuando jugaba con la Selección”.