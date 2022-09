“Vamos a enfrentar a un buen equipo, que no ha encontrado los resultados, pero respetamos su estilo, tiene jóvenes como nosotros y hacen un buen desarrollo del juego, por lo que debemos ser muy serios”, dijo el técnico de los naranjas, Alberto Suárez.

Por eso, en el duelo de este sábado (2:00 p.m.) frente a Cortuluá tiene la necesidad de sumar los tres puntos y no dar ventajas en su estadio.

Por su parte, el equipo vallecaucano también viene en una situación delicada y con la continuidad del técnico César Torres en entredicho, por lo que intentará salir victorioso ante el club naranja.

“Estamos en una situación en la que no queda sino reaccionar y alcanzar resultados, restan muy pocas fechas y no merecemos estar en la última posición, pero el fútbol es de resultados, no del que juega mejor”, apuntó el entrenador.

Envigado no pierde con Cortuluá desde el 11 de julio de 2015 (1-2). Desde ese encuentro se han enfrentado en 5 oportunidades y la hegemonía es naranja con 2 empates y 3 victorias, así que espera seguir por ese camino.