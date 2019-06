Como lo dijo Santiago Arias al final del compromiso, Colombia es un equipo solidario en el que todos tienen su aporte, y que no es producto de una sola figura. “Esta es una familia y el que entra o sale sabe qué es lo que tiene que hacer”.

La táctica es la forma de proteger a los jugadores cuando ellos no están en su mejor nivel, y eso es lo que viene mostrando el técnico Carlos Queiroz en los compromisos de Copa América. Así lo analizó el exjugador de Selección Colombia, Jorge Bermúdez . “Está sacando provecho de las virtudes de cada jugador y los pone en las posiciones que le pueden dar mayor rédito, no parece que llevara 7 partidos con la Selección por la solidez que está demostrando”.

En la rueda de prensa previa al partido con los paraguayos, el seleccionador portugués indicó que los 23 jugadores estaban capacitados para actuar y que más allá de quién hiciera los goles, la idea era crear las oportunidades para el equipo. El técnico samario Alberto Gamero asegura que así se vio ante los guaraníes. “El grupo se nota comprometido con la idea del entrenador, no hay suplentes ni titulares, es una Selección muy equilibrada”.

Los futbolistas que eligió para el evento le están dando la razón a Queiroz, porque ninguno de los 22 que han jugado ( Camilo Vargas es el único que no ha actuado) ha desentonado y así lo entiende el técnico antioqueño Luis Fernando Suárez . “Cuando no sabés si es mejor el rendimiento grupal o el individual es porque las cosas se están haciendo bien. Los muchachos demuestran que están en un pico alto de rendimiento y ojalá lo extiendan hasta el final”.

SÍNTESIS DEL PARTIDO



COLOMBIA 1



Técnico: Carlos Queiroz.

Jugadores: Álvaro Montero; Santiago Arias, Cristian Zapata, Jhon Lucumí, Cristian Borja; Gustavo Cuéllar, Jefferson Lerma, Edwin Cardona(Wílmar Barrios, 85’); Juan Cuadrado (James Rodríguez, 58’), Luis Díaz y Falcao García (Duván Zapata, 65’).

Gol: Gustavo Cuéllar (31’).

Expulsados: no tuvo.

Figura: Gustavo Cuéllar y Luis Díaz.



PARAGUAY 0



Técnico: Eduardo Berizzo.

Jugadores: Junior Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Rodrigo Rojas (Juan Iturbe, 63’), Richard Sánchez, Matías Rojas (Cecilio Domínguez, 46’), Derlis González (Óscar Romero, 81’), Óscar Cardozo y Miguel Almirón.

Goles: no marcó.

Expulsados: no tuvo.

Figura: Junior Fernández.



Estadio: Arena Fonte Nova, de Salvador. / Árbitro: Víctor Carrillo (Perú). / Asistentes: Jonny Bossio y Víctor Raez (peruanos). / Asistencia: 13.800 personas.