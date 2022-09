Antes de referirse a lo que pretende como técnico encargado, Pedro Sarmiento expresó el sentimiento de pesar por la salida de “El Arriero”: “Somos casi hermanos, me dio mucha tristeza la decisión, porque yo sé lo que es él y lo que quiere a la institución. Reemplazarlo no es fácil, me dio mucho pesar verlo recogiendo sus cosas”.

La motivación, fundamental en su periodo

Sarmiento agregó que si no se está motivado es muy difícil lograr cosas importantes. “Tengo más de 60 años y muchos dedicados al fútbol, me gusta, me inquieta y quiero aportar y más en una institución como Nacional, gracias a la oportunidad que el mismo Hernán Darío me brindó, facilitando la llegada mía acá. Una oportunidad así la quiere cualquiera”.

Agregó que espera responder de la mejor manera posible: “Mínimo, entregando lo que yo sé, quiero y puedo aportar. Vamos a ver el grupo cómo se comporta, sé que son jugadores profesionales y sienten esto. Hay un material humano capacitado para que las cosas mejoren”.

Quiso ser leal al “Arriero” e irse con él

Sarmiento narró el momento en que le avisaron a “El Arriero” que no seguía y explicó el porqué él no renunció también, teniendo en cuenta que Herrera fue quien lo llevó a Nacional.

“Sobre la lealtad con Hernán Darío quiero contar una infidencia: cuando sucedió lo de su salida tuve una conversación cortica con el presidente y le dije: ‘si ya hablaron con Hernán, yo puedo entrar a la oficina. El presidente habló con él, salió y después entré yo”.

Reveló que tras esas conversaciones con el directivo, él se reunió con “El Arriero”. “Le dije, ‘yo me voy con vos. Usted fue el que me trajo acá’ y me dijo ‘no, vos sos empleado de la institución y yo no me voy, estaré con las divisiones menores’”. Herrera agregó: “no tenés la culpa, hiciste lo que se pudo como asistente”.

“Pedro sabe trabajar muy bien”

Un extécnico de Nacional, Juan José Peláez, indicó que conoce a Sarmiento y que es un hombre que sabe trabajar muy bien. “Ojalá le tengan paciencia, porque lo hace de la mejor manera y ya, siendo el primero y el jefe, seguramente dispondrá de mayores herramientas y tiempo para realizar su trabajo; ojalá sea el suficiente y también tenga los respaldos necesarios”.