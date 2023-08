Por estas razones, los colegiados en Colombia no pueden depender exclusivamente de este ingreso, ya que está sujeto a cambios y no tienen un salario base, como sí sucede en el fútbol argentino, donde los árbitros designados por la AFA tienen un pago mensual asegurado y ganan un extra por designaciones en los partidos.

No hay compromiso dirigencial

El exárbitro vallecaucano Luis Sánchez, quien denunció que fue vetado por la Federación por pedir mejores condiciones para los árbitros en medio de la pendemia, va más allá. “La Federación no cumple con las recomendaciones de la Fifa y no invierte en los árbitros; no hay incentivos ni vinculación laboral. Los jueces prestan un servicio y ya, pero no importa ni cómo llegan, ni cómo están preparados. Está claro que a los dirigentes no les interesa invertir en el arbitraje y menos tener jueces agremiados”.